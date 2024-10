Rosa Boladeras y el día que destapó su impactante historia en la vida real

Rosa Boladeras ha sido una figura clave en la televisión catalana, consolidándose como una de las actrices más queridas por el público. A lo largo de los años, ha participado en icónicas series de TV3, como Poble Nou, Temps de Silenci y La Riera.

Estas producciones no solo marcaron la historia de la televisión, sino que también permitieron que la actriz se ganara el cariño de los espectadores. No obstante, lejos de su trayectoria profesional, Rosa Boladeras tiene una impactante historia familiar.

Rosa Boladeras conmovió a la audiencia de TV3

El año pasado, Boladeras reapareció en el programa Planta Baixa, presentado por Agnès Marquès, donde compartió detalles sobre su vida. Unas declaraciones que conmovieron a la audiencia de TV3 y que, hasta aquel momento, muy pocos conocían.

Durante la entrevista, Boladeras reveló que fue adoptada y que, aunque siempre supo de su adopción, no se atrevía a buscar a su madre biológica. "No quería hacer daño a mis padres adoptivos, quería que me quisieran mucho", confesó la actriz.

Sin embargo, su curiosidad nunca desapareció. De esta manera, llegó un momento en el que decidió enviar un mensaje de agradecimiento a su madre biológica. No obstante, inicialmente, no tenía la intención de conocerla en persona.

Lo que motivó a Boladeras a dar este paso fue ver un documental sobre niños robados. El cual despertó en ella el deseo de expresar su gratitud hacia la mujer que le dio la vida. "Sentí que debía agradecerle por la vida que tengo y decirle que todo va bien", relató.

Lamentablemente, cuando decidió dar el paso, descubrió que su madre biológica había fallecido. Aunque la actriz no quiso profundizar en lo que ocurrió después de su búsqueda, sí compartió que "pasaron muchas cosas". Dejando entrever que la experiencia fue intensa.

Rosa Boladeras pudo conocer a su hermano biológico

Uno de los momentos más emotivos fue conocer a su hermano biológico. "Nos parecemos mucho", reveló, destacando el impacto que tuvo para él descubrir a su hermana. Aunque no pudo conocer a su madre, el vínculo con su hermano se ha convertido en algo muy especial.

Para Rosa, la Navidad ha adquirido un nuevo significado desde hace algunos años, ya que ahora la celebra con su "familia aumentada". Juntos han creado momentos inolvidables que han unido a ambas familias, lo que para ella ha sido "un cambio de vida importante y muy bonito".