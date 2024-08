Rocío Flores confiesa cómo es su nueva vida con Antonio David Flores: 'Voy a...'

Rocío Flores ha regresado a sus redes sociales para compartir una nueva confesión con todos sus seguidores. Tras un largo periodo de tiempo alejada de los medios, ha desvelado cómo es su vida y la de Antonio David Flores ahora que ya no forman parte de ellos.

Desde que ambos decidieron poner punto y final a sus intervenciones mediáticas, padre e hija han podido dedicarle más tiempo a sus respectivas carreras.

Rocío Flores está totalmente involucrada con Farmasi, la empresa con la que colabora con Manuel Bedmar, y con su faceta como influencer. Mientras tanto, Antonio David Flores ha decidido apostarlo todo a su canal de YouTube, espacio donde comparte su opinión sobre los diferentes temas de actualidad.

Además, a través de dicha plataforma, el excolaborador de televisión también se dedica a responder públicamente a todos los ataques que recibe de sus enemigos.

Sin embargo, no todo iba a ser trabajo. Y prueba de ello es la última publicación que Rocío Flores ha compartido en las historias de su perfil de Instagram. Tal y como ha asegurado la hija de Antonio David Flores, hoy va a pasar el día en la playa.

Rocío Flores comparte todos los detalles sobre su último plan

Después de haber pasado una muy mala noche, Rocío Flores ha regresado a su perfil de Instagram para compartir con sus más de 737.000 seguidores el último plan que ha organizado:

“Después de la noche supermala que he pasado, me voy a ir hoy a pasar el día a la playa. Yo no sé en vuestras ciudades, pero aquí en Málaga todavía hace un calor increíble”.

Además, y dándole un toque de humor, Rocío Flores ha asegurado que “parece que mi verano empieza cuando el de la gente acaba”. “Creo que es la época en la que más me gusta ir a la playa porque es cuando se está más tranquilo”, ha añadido la influencer a continuación.

Además, ha aprovechado la ocasión para enseñarle a todos sus seguidores el último regalo que le ha llegado y que va a estrenar en su última visita a la playa. Momento que ha aprovechado también para hacer publicidad de dichos productos.

Se trata de dos neveras portátiles de una conocida marca. Una adquisición que, a juzgar por sus palabras, le ha hecho mucha ilusión a la hija de Antonio David Flores:

“Mirad lo que voy a estrenar hoy. Me han enviado de Polarbox los nuevos diseños de las neveras que, aparte del color, mirad cómo vienen.[Viene] con esta asa de tela que lo podemos personalizar”.