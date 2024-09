Quién es la pareja de Iván Benet, el nuevo fichaje de ‘Com si fos ahir’: famosa de TV3

Iván Benet es un consolidado actor catalán que no dejar escapar ninguna oportunidad que se le presenta. Después de aparecer en algunas de las series más queridas de como El cor de la ciutat, recientemente, ha fichado por Com si fos ahir. No cabe duda de que el artista es una apuesta segura para directores que ven en él mucho potencial.

Pero más allá de sus éxitos en su vida profesional, Iván Benet también puede es feliz por lo que guarda en su espacio más personal. De hecho, es padre de familia fruto del amor que comparte con otra artista catalana. Ambos son padres de la pequeña Aran y juntos llenan de complicidad y fotografías sus redes sociales.

Iván Benet está enamorado de la actriz Aida Oset. Hace tiempo que comparten vida y familia, y la verdad es que no se les puede ver más cómplices y felices. Al menos eso es lo que se desprende de sus redes sociales, las cuales han reflejado recientemente uno de sus veranos más especiales.

Iván Benet no se esconde y muestra su felicidad

La familia de Iván Benet y Aida Oset han pasado unos días de vacaciones en ni más ni menos que Canadá. Hasta allá han viajado con la pequeña Aran y han disfrutado de paisajes impresionantes. También se han deleitado con la gastronomía local y han confirmado que las sonrisas son el mejor equipaje.

En las imágenes que el mismo Iván Benet ha publicado en su perfil de Instagram se les puede ver aprovechar cada segundo de su viaje. Igual que lo hace el actor cada vez que tiene oportunidad de captar a su bella mujer. Aida Oset también cuenta con un amplio currículum como actriz que la hace una referente en el sector.

Moebius, El cor de la ciutat o Cites son algunos de sus trabajos realizados en TV3. La catalana también ha mostrado en más de una ocasión sus dotes como cantante, y es que es parte de su identidad y también profesión. La mujer que ha conquistado el corazón de Iván Benet no teme a nada y de ahí su experiencia en cine, teatro y televisión.

Una familia unida por el arte y el amor

Las redes sociales de Iván Benet y Aida Oset reflejan su prioridad y pasión por sus trabajos. La gran mayoría de sus publicaciones muestran su faceta más artística y por la que más coinciden como pareja. Ahora, el catalán se enfrenta a un nuevo escenario, público y reto.

Ser una de las caras visibles de Com si fos ahir no será fácil, ya que se trata de una serie consolidada en Cataluña. Pero quienes conocen bien a Iván Benet no tienen dudas de que triunfará y encajará a la perfección en lo que se pide. Seguramente, este nuevo papel se convertirá en una nueva experiencia que explicarle a una Aran que habrá crecido entre guiones.