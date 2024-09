Alfonso Arús señala a Jaime de Marichalar por un motivo de peso: 'Pensé que...'

Alfonso Arús dedica habitualmente varios minutos de su programa a tratar los temas más actuales relacionados con la crónica social. Fue en el programa de ayer cuando el catalán recordaba a Jaime de Marichalar, un personaje del que poco se habla últimamente.

El programa de laSexta que Arús presenta hacía un repaso a las últimas informaciones que tienen a la familia Preysler como protagonista. En concreto, el periodista ha hecho seguimiento estos días al interminable viaje que han disfrutado Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

La hija de Isabel Preysler y su marido regresaban recientemente de unas vacaciones en Maldivas que bien parecían la continuación de su luna miel. Desde allí, la pareja ha compartido con sus seguidores multitud de imágenes románticas de su paraíso particular.

Lo que llamaba la atención de Alfonso Arús, sin embargo, era precisamente una instantánea reciente de la pareja tomada ya en España. Una foto que tan solo duró unas horas en el muro de la aristócrata y en la que su esposo aparecía con una apariencia de lo más singular.

Alfonso Arús ha recordado al exmarido de la infanta Elena

Tatiana Arús explicaba que ella había tenido tiempo de guardar la citada fotografía. "Yo ya había hecho captura de pantalla porque realmente me quedé impactada después de ver a Íñigo Onieva de esta guisa", destacaba.

"No me extraña que la borrara", añadía Alfonso Arús, quien reconocía que en un primer momento llegó a pensar que no era Íñigo. "Yo pensé que era Marichalar", aseguraba Arús sobre el marido de la marquesa de Griñón.

Un comentario que no ha sido el único en la misma línea. La imagen de Íñigo sin sus vaqueros y su americana oscura no tardaba en provocar multitud de comentarios.

El ingeniero industrial dejaba a todos sin palabras hasta el punto de recordar a alguien tan preocupado por la moda como es el padre de Victoria de Marichalar. Lo cierto es que ante las críticas al estilismo de Onieva Tamara decidía eliminar dicha fotografía de su perfil.

El presentador de laSexta compara a Onieva con el padre de Victoria Federica

En la imagen la pareja mostraba un look poco convencional. En concreto, la hermana de Ana Boyer lucía un vestido midi blanco con escote barco y una falda de volantes. Un conjunto que Falcó complementaba con un pañuelo negro de topos blancos en la cabeza y un bolso de mano.

Pero sin duda lo más comentado era el atuendo de Onieva tal y como dejaban claro en el espacio de Alfonso Arús. El empresario elegía una camisa de manga larga con un estampado vintage muy original, así como unos pantalones en tono verde oliva. Llevaba, además, el pelo engominado, gafas translúcidas y unos pendientes largos.

La fotografía fue tomada en una fiesta a la que asistió el matrimonio y que fue organizada por Luisa Bergel, íntima de Tamara. Un evento con el que la consultora financiera celebraba su primer aniversario de casada. Tal es el vínculo que une a la marquesa de Griñón con su amiga, que Falcó y su marido fueron testigos en su boda.