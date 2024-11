Primeras palabras de Mario Vaquerizo y Alaska al recibir la mejor noticia: 'Espero...'

Mario Vaquerizo y Alaska se convirtieron en el centro de atención en la fiesta de Navidad de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana. La pareja, siempre carismática, compartió con la prensa su alegría por los avances en la recuperación de Mario tras el accidente que sufrió recientemente.

La pareja, que acaba de celebrar su 25 aniversario de matrimonio, no perdió la oportunidad de mostrarse agradecida y optimista. Mario, vestido con su característico estilo excéntrico, confesó sentirse más vivo que nunca. Alaska, por su parte, fue su mayor apoyo durante toda la noche, demostrando que su amor y complicidad siguen intactos.

Con esta aparición, Mario y Alaska no solo han tranquilizado a sus seguidores, sino que también han recordado por qué son una de las parejas más queridas del panorama artístico español. ¿Qué más detalles compartieron durante este evento tan especial?

Mario Vaquerizo y Alaska dan sus primeras palabras tras los avances del cantante

La fiesta de Navidad de Unicorn marcó un hito importante para Mario Vaquerizo. A pesar de sus problemas de visión, el cantante y líder de Las Nancys Rubias no perdió la sonrisa ni su característico sentido del humor. Con un toque de humor y complicidad, Mario no dudó en bromear sobre su estado: "No os veo bien, pero yo espero seguir viendo bien".

Durante sus declaraciones, Mario Vaquerizo dejó claro que, a pesar de las dificultades, está decidido a retomar su vida con energía y optimismo. "Estoy volviendo a la vida. Estoy muy bien", aseguró ante los micrófonos de Europa Press, dejando entrever su fortaleza frente a los problemas de salud.

De hecho, como es habitual en él, hizo un comentario que desató las risas sobre cómo está manejando las secuelas del accidente. "Para disimular mis defectos oculares he decidido ponerme un 'cardao'", bromeó.

Además de sus problemas visuales, Mario reveló otra curiosa secuela: "He perdido el sentido del frío". Esta confesión sirvió como excusa para lucir un abrigo de piel, una decisión que bromeó, no contó con la aprobación de Alaska.

"Mi mujer está en contra porque no le gusta que me ponga la piel". Estas anécdotas no solo arrancaron sonrisas entre los asistentes, sino que también mostraron el buen ánimo de Mario frente a las adversidades.

Los avances en su recuperación no solo son un alivio para él, sino también para sus fans, que han estado pendientes de su estado desde que se conoció la noticia. Su actitud positiva y su sentido del humor han sido clave para superar este bache, convirtiéndolo en un ejemplo de resiliencia.

Aunque la recuperación de Mario Vaquerizo avanza favorablemente, sus declaraciones dejan entrever que el proceso aún no ha terminado. A pesar de esto, su optimismo y energía dejan claro que está decidido a superar cualquier obstáculo. Por su parte, Alaska continúa siendo su mayor pilar, acompañándolo en cada paso de esta etapa.

Mario Vaquerizo y Alaska aprovechan el momento para celebrar sus 25 años de amor

En medio de los momentos difíciles, Mario Vaquerizo y Alaska encontraron un motivo más para celebrar: su 25 aniversario de matrimonio. La pareja, siempre fiel a su estilo único, aprovechó la noche para recordar lo lejos que han llegado juntos. Mario, incluso con problemas de visión, no dejó de lanzar piropos a su esposa: "Te veo mejor que nunca".

La relación entre Mario y Alaska siempre ha sido un referente de complicidad en el mundo del espectáculo. Esta aparición conjunta no solo refuerza su imagen como una pareja sólida, sino que también demuestra que siguen siendo una de las duplas más queridas del panorama nacional.

Mario Vaquerizo y Alaska han vuelto a demostrar por qué son una de las parejas más admiradas del espectáculo. Su aparición en la fiesta de Navidad de Unicorn no solo sirvió para tranquilizar a sus seguidores, sino también para celebrar la vida, el amor y la superación. Con el apoyo incondicional de Alaska, Mario avanza en su recuperación, dejando claro que, con humor y actitud positiva, todo es posible.