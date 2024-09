Pilar Eyre se sincera y delata uno de sus deseos frustrados: ‘Me encantaría, pero…’

Pilar Eyre es una de las periodistas más consolidadas del país. Se ha pasado la vida escribiendo e informando sobre la Familia Real y su papel en el sector es de los más respetados. Pero más allá de la figura profesional, la catalana también tiene inquietudes personales y, sobre todo, estéticas.

Pese a que ya ha superado los 70 años, Pilar Eyre siempre se ha mostrado como una mujer muy coqueta. Le encanta lucir complementos como collares y pendientes bien llamativos. También recurre a algo de maquillaje y suele llevar el pelo impoluto y a la última moda.

Con relación a su aspecto físico, recientemente ha hecho una confesión que ha sorprendido a algunos de sus seguidores. La periodista ha respondido a un mensaje en X en el que una mujer confesaba que, aun con 50 años, le encanta el pelo largo. Pilar Eyre no ha tardado en responder y confesar que a ella también le gustaría hacerlo, pero que no le crece como quisiera.

Pilar Eyre y la preocupación por su físico

"Yo llevo el mismo corte de pelo desde hace muchos años, y estoy cansada de que me digan que me lo tengo que cortar. Que con mi edad no pega y me da mucha rabia, porque es como mi identidad", escribían en X. A lo que Pilar Eyre respondió: "Oh, me encantaría llevarlo como tú, pero más allá de los hombros no me crece".

De esta forma, la catalana ha confesado que aunque muchos la ven guapísima y con muy buenos ojos, ella todavía ve aspectos a mejorar. Y es que no cabe duda de que verse bien delante del espejo es un ingrediente esencial para tener una buena autoestima. Las respuestas no le han tardado en llegar y tal vez alguna de ellas pueda dar en el clavo de lo que la periodista necesita.

"Tienes un pelo muy bonito, por lo que sobre la largada siempre puedes probar con extensiones", escriben. Esta posibilidad tal vez nunca se la había planteado Pilar Eyre, así que no sería de extrañar que algún día se atreviera. Sea como sea, seguro que seguirá cuidando su imagen e intentando sacar su mejor versión en cada aparición pública.

Una vida dedicada al trabajo y al disfrute

Trabajar y disfrutar son dos palabras que van ligadas la una con la otra en la vida de la también escritora. Adora su trabajo y eso se nota cuando llega la edad de jubilación y lo único que hace es seguir sacando exclusivas. Pilar Eyre escribe para reconocidas revistas del corazón del país y todavía no hay profesional que la sustituya.

Su larga trayectoria en el mundo del periodismo ha hecho que puede vivir una vida relajada económicamente hablando. De ahí que en alguna ocasión se le haya escapado compartir parte de su patrimonio, como es una casa en Llafranc. Desde allí seguro que encuentra inspiración para seguir siendo una de las referentes más destacadas del país.