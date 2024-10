Pedro Sánchez recibe críticas por un detalle en su cita con Letizia: ‘Con esta…’

El desfile del Día de la Hispanidad, celebrado hoy 12 de octubre en Madrid, ha sido uno de los eventos más importantes. Como es tradición, la familia real, con Letizia Ortiz entre las figuras más significativas, ha presidido el acto. No obstante, en esta ocasión, sin embargo, el foco mediático ha recaído en el presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, además de enfrentarse a los habituales abucheos de parte del público, ha sido objeto de críticas por un motivo inesperado: su atuendo. En lugar de optar por una prenda más formal acorde a su cargo, ha decidido cubrir su elegante traje con una parka azul marino. Y esto no ha pasado desapercibido entre los internautas y algunos expertos en moda.

Pedro Sánchez, criticado por su parka en su encuentro con Letizia Ortiz

El desfile militar, celebrado bajo la lluvia, ha obligado a los asistentes a protegerse del mal tiempo, y Pedro Sánchez no ha sido la excepción. El presidente del Gobierno se ha presentado en el evento con un traje oscuro, camisa blanca y corbata. Pero la elección de una parka azul marino como protección contra la lluvia ha causado gran revuelo en las redes sociales.

Aunque la prenda ha cumplido su función práctica, no ha sido bien recibida por los críticos de su look. Uno de los comentarios más destacados ha sido el de la periodista Pilar Eyre, quien no ha dudado en manifestar su opinión en su cuenta de X.

Ella, conocida por su afilado análisis de la actualidad social y política, ha escrito: “Mirad que siempre me gusta cómo va Pedro Sánchez. Pero hoy, con esta parka tan sport, no”. Estas palabras han reflejado la sorpresa de muchos, ya que él suele destacar por su imagen elegante y cuidada en actos oficiales.

A partir de ahí, las críticas en redes sociales no han tardado en aparecer. Varios usuarios se han sumado a la opinión de aquella, señalando que el presidente había cometido un error estilístico. Uno de los comentarios que más ha circulado ha sido: “Parece inspector de sanidad”.

Aunque no han faltado más como estos: “El del protocolo de Moncloa le ha puesto un chubasquero de Quechua” y “No está bien. Llevar una cazadora con capucha a este evento no me parece propio”.

Otros, se han centrado en la manera en que llevaba la capucha de la parka, señalando que no estaba bien colocada. Lo han manifestado con tuits como estos: “Qué sufrimiento todo el rato con el gorro, ¿nadie se lo podía poner derecho?”.

Incluso, algunos han aprovechado para hacer chistes sobre su futuro político con comentarios. Lo han hecho con palabras como estas: “Está probándose la capucha para cuando lo metan en prisión”.

Así, ha quedado claro que el atuendo de Pedro Sánchez se ha convertido en un tema de conversación inesperado en el Día de la Hispanidad. Como también lo ha sido el divertido gesto del rey con su hija.

Letizia Ortiz y Pedro Sánchez, en el punto de mira

El acto de hoy es de enorme relevancia en el calendario institucional español. Tanto los miembros de la familia real como las principales autoridades saben que su presencia en él será minuciosamente observada por la opinión pública. Es por ello que la elección del vestuario en estos eventos se convierte en algo más que una simple cuestión de gusto personal.

En este sentido, la reina Letizia siempre ha destacado por su meticuloso sentido de la moda y en esta ocasión no ha sido la excepción. Con un look sobrio y acorde al protocolo, ella, que llevaba una gabardina beige, ha demostrado una vez más por qué es considerada una de las figuras más elegantes. Su elegancia ha contrastado, eso sí, con la elección de Sánchez, que, aunque práctica y funcional, no ha estado a la altura.