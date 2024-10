La audiencia de TV3 dicta sentencia con ‘Zenit’, el nuevo programa de Miki Núñez

TV3 estrenó el pasado viernes, 4 de octubre, Zenit. Se trata del nuevo programa de televisión presentado por Miki Núñez. Con un estilo fresco y dinámico, este espacio busca conectar con el público joven y ofrecer entretenimiento para toda la familia.

El programa mezcla entrevistas, actuaciones musicales y desafíos divertidos, todo con un toque personal que lo diferencia de otros programas de la parrilla televisiva. No obstante, parece que la segunda entrega no ha acabado de convencer a la audiencia de TV3. El programa de Miki Núñez ha recibido fuertes críticas tras lo sucedido ayer.

Zenit, el nuevo formato de Miki Núñez, recibe numerosas críticas en redes sociales

Cada semana, Miki Núñez invita a diferentes celebridades, artistas y personajes populares del momento. Los invitados se enfrentan a retos y pruebas diseñadas para ponerlos a prueba con el objetivo de “conectar con todas las generaciones”. Lo interesante de Zenit es que no solo se centra en entrevistas tradicionales, sino que busca explorar el lado más divertido y cercano de los invitados.

Los invitados de ayer fueron Mariona Escoda, Nerea Rodríguez, Manel Navarro, Julien, Helena Miquel, Mercè Martínez, Mónica Green y Joan Herrero. Y aunque prácticamente todas las actuaciones cumplieron las expectativas de la audiencia, hay una que no acabó de conectar con el público. Hablamos de la de Manel Navarro.

Manel Navarro se aventuró a cantar Wonderall, un tema de Oasis. Y, al parecer, al joven le fallaron los in-ears durante su actuación en el plató de TV3. Ante lo sucedido, el programa de Miki Núñez dijo que le dejarían repetir la actuación, pero es algo que no acabó pasando. Un hecho que enfadó a la audiencia.

“La putada que le ha hecho a Manel Navarro no tiene nombre. Su vuelta a la televisión y no le funcionan los in-ears ni en su actuación ni en el karaoke. 🤐🤐🤐 No me imagino lo nervioso que debería estar después tantos años como para que se le haga esta putada. Su cara lo decía todo”, comentaba una usuaria.

“Pobre chaval Manel Navarro, solo le faltaba eso”, comentó otro. “Le habéis dicho que repetiría”, publicó otro. “Sí, os boicoteáis vosotros mismo, ni siquiera hacéis lo que decís que haréis”, apunta otro.

Cabe recordar que Manel Navarro es conocido por representar a España en Eurovisión 2017. Durante su actuación, cometió un error vocal, comúnmente llamado “gallo”, en una nota alta de la canción Do it for your lover.

Este fallo se volvió viral y generó muchas críticas y memes en redes sociales. Así que seguramente no lo debió pasar nada bien ayer en Zenit, el programa de TV3 presentado por Miki Núñez. Por este motivo, el formato recibió muchas críticas en redes sociales, pero habrá que esperar para ver si los espectadores le dan una segunda oportunidad y olvidan lo sucedido.