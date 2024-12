Pedro Sánchez recibe un acalorado mensaje de Christian Gálvez: ‘Hay un problema’

Durante estas últimas semanas, Pedro Sánchez ha recibido un gran número de críticas por las últimas decisiones, tanto políticas como personales, que ha tomado. Ahora, el presidente del Gobierno ha recibido un acalorado mensaje por parte de Christian Gálvez: “Me parece que en España hay un problema”.

A pesar de que no suele opinar públicamente sobre cuestiones políticas, el presentador de Mediaset España ha aprovechado su última entrevista con El Español para romper su silencio.

Durante su charla con el citado medio de comunicación, Christian Gálvez no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre las últimas declaraciones que Isabel Díaz Ayuso ha hecho sobre la Navidad.

Hace apenas unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid no tuvo reparos en asegurar que “cada vez se lee y se oye menos la palabra Navidad... Cada vez se la llama menos por su nombre”.

“No dejemos que nos la censuren, nos la quiten. Los que la odian, ellos sabrán por qué, van contra todo lo inocente y todo lo bonito de este mundo”, añadió a continuación.

Unas palabras con las que Christian Gálvez no puede estar más de acuerdo. Tanto es así que, durante su entrevista, ha dejado claro que, bajo su criterio, “hay intereses en politizar la Navidad”. Momento que ha aprovechado para mandarle un acalorado mensaje a Pedro Sánchez:

“Me parece que en España hay un problema que no sé de qué complejo viene, y no lo digo solo por Pedro Sánchez. Hay políticos que no van al funeral de la DANA, o políticos que no van a la ofrenda del apóstol en Santiago. No tenemos representación en Notre Dame… Tenemos que mirárnoslo”.

Christian Gálvez se muestra muy tajante con Pedro Sánchez

A pesar de que es consciente de que su opinión puede generar una oleada de críticas, Christian Gálvez no ha tenido reparos en asegurar que “se quieren cargar la Navidad”. “Estoy de acuerdo con Ayuso... Me mojo, sí, que piensen de mí lo que les dé la gana”, ha añadido a continuación.

Al igual que la presidenta de Madrid, Christian considera que no es normal que políticos como Pedro Sánchez intenten dar de lado, no solo a la Navidad, sino también a nuestra religión:

“Si tú te presentas a un puesto político, tienes que hacerte cargo de cosas. Santiago de Compostela es un lugar de peregrinación mundial. Puedes creer o no creer, pero si hay una ofrenda al apóstol, creo que tienes que estar en representación de la gente de Santiago, para creyentes y para ateos, para todos”.

Además, y después de destacar que “en España hay un problema” con este tema, Christian Gálvez ha querido centrarse en la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Momento que ha aprovechado para mandarle un nuevo y tajante mensaje a Pedro Sánchez:

“Representas a un país, no a una Iglesia, que también. Y porque es un hermanamiento con tu país vecino. Nuestro gran complejo es la falta de empatía y la falta de sentido común… Estamos polarizados”.