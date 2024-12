Última hora sobre Raphael y su delicado estado de salud: ‘Es un mazazo’

Raphael terminará el año en casa después de pasar más de una semana en el hospital. A lo largo de estos días el artista ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de rostros conocidos y personas anónimas interesadas en su estado de salud. Es el caso del también cantante Ramoncín quien calificaba de "mazazo" el diagnóstico que ha recibido el de Linares.

"Cuando alguien aguanta con esa salud todo el tiempo, lo que espera es ir, poco a poco, decidiendo que ha llegado el momento de ir a casa", afirmaba. "Pero que sea de esta manera es un poco triste", dejaba caer el intérprete de Litros de alcohol.

Unas palabras con las que se refería a la posible retirada de uno de los artistas más internacionales de nuestro país. Hasta la fecha Raphael había dejado muy claro que no se planteaba en absoluto dejar los escenarios. Sin embargo, este bache de salud con el que no contaba se ha impuesto en su camino.

El cantante Ramoncín se refiere a la forzosa retirada de Raphael

"Digo tajante que no voy a retirarme. No me veo vegetando", señaló el andaluz durante la celebración en Madrid del I Encuentro de Música en Español en marzo de este año.

Entonces el marido de Natalia Figueroa reconoció que "algún día" tendrá que quedarse en casa, "pero cuanto más tarde mejor". El cantante siempre ha defendido que cantar es lo que le apasiona razón por la que no se imagina la vida fuera de los escenarios.

Sin embargo, hace unas semanas su salud le obligó a parar. El pasado 26 de diciembre el Hospital 12 de Octubre daba a conocer su diagnóstico. “El paciente presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales del hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días".

Un cuadro que le obligará a "continuar con tratamientos específicos de forma ambulatoria”, aclaraban en dicho comunicado.

La periodista María Eugenia Yagüe explicaba el pasado domingo en Más vale tarde cómo se encuentra el artista. "El tratamiento es esperanzador", apuntó.

La familia de Raphael permanece tranquila y esperanzada al lado del cantante

Con respecto a la familia, la tertuliana explicaba que le han transmitido "que están tranquilos y con ganas de que esto se cure".

Yagüe también se refirió a la posibilidad de que el intérprete se recupere y regrese a los escenarios. "Raphael vive unos años de gran sensatez y cantará si puede. Si no, no hará ningún esfuerzo especial para hacerlo", aseguraba la periodista sobre el cantante, quien ha suspendido los conciertos de su gira para centrarse en su recuperación.

"Lo importante es que está vivo, que está con los suyos y que se puede curar. Subir a un escenario la verdad es que no lo sé", concluía la colaboradora mostrando la esperanza en la curación del artista.