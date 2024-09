Paola Olmedo, muy sonriente, hunde a las Campos con una sola frase: ‘La gente…’

Paola Olmedo ha hablado de nuevo con los medios solo unas horas después de ocupar la portada de una conocida revista. La ex de José María Almoguera ha decidido dar un nuevo paso al frente con el que sentencia a las hermanas Campos.

La argentina ha salido al paso de las declaraciones de Carmen Borrego en las que aseguraba que mentía en su reciente entrevista. "La gente que me conoce sabe que no miento", ha recalcado. Unas palabras con las que desmiente el testimonio de la abuela de su hijo y con las que insiste en que ella ha contado la única verdad sobre el tema.

El mismo día que la revista Semana publicaba la charla mantenida con Paola Olmedo, Carmen Borrego intervenía por teléfono en el espacio Vamos a ver. La hija de María Teresa Campos aseguraba que ella no vendió la futura paternidad del matrimonio sin su consentimiento.

Paola Olmedo define a las hermanas Campos en pocas palabras

Olmedo, muy sonriente, no quiso que las palabras de la hija de María Teresa Campos quedaran en el tintero. La ex de José María Almoguera, al finalizar su jornada laboral, respondía a las preguntas de los reporteros. "Yo no miento", insistía cuestionando así el testimonio de Borrego.

En medio de este cruce de acusaciones, Borrego quiso aclarar ayer cómo se gestó la exclusiva en la que ella hablaba de la futura paternidad de su hijo. "Lo hice con el consentimiento de ellos, iban a salir conmigo en aquella entrevista y en el último momento decidieron no hacerlo", explicaba.

Y aclaraba algo más: "Jamás en mi vida hubiera vendido esa exclusiva sin su consentimiento. Hubiera hablado como abuela después de que ellos dieran la noticia, pero esto no lo habría hecho jamás sin autorización", sentenciaba.

Durante su intervención, Carmen reconoció cuál fue el problema que surgió entonces. Según ella, antes de la citada exclusiva salieron a la luz los famosos audios en los que Paola Olmedo hablaba mal de su suegra y del clan Campos.

Paola Olmedo se mantiene firme en su postura

Carmen, además, dejó entrever que la relación con su hijo sigue rota. "Siempre voy a estar abierta a reconciliarme con mi hijo, mis mensajes siempre son que estoy aquí", confesaba, dejando la puerta abierta a un acercamiento.

La menor de las hermanas Campos, además, hacía un llamamiento desesperado. "Necesito ver a mi nieto, no es culpable de nada y tiene derecho a ver a su abuela". Unas palabras sobre las que ayer Paola Olmedo, ante las preguntas de los reporteros, no quiso aclarar nada.

Paola Olmedo se mantiene a la espera de que Carmen Borrego muestre el contrato que firmó con Lecturas. La esteticién ha dejado claro que fue un acuerdo en el que ni ella ni el padre de su hijo tuvieron nada que ver. Un pacto del que solo tenía conocimiento la abuela de su hijo pese a que ahora afirme lo contrario.