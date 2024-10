Nuevo revés para Xavier Grasset tras el mazazo de la audiencia de TV3

Xavier Grasset, conocido por su trayectoria en medios de comunicación catalanes, está enfrentando un desafío importante con su nuevo programa, La Selva. Este espacio, emitido en TV3, nació con la promesa de ser un formato innovador.

De esta manera, mezcla entretenimiento, entrevistas y debates sobre la actualidad social y cultural en Cataluña. Sin embargo, las cifras de audiencia no han sido las esperadas, y el programa se enfrenta a una baja recepción por parte del público.

Nuevo golpe para Xavier Grasset y La Selva

La Selva debutó con expectativas altas, sobre todo porque Grasset es un rostro familiar en Cataluña tras su trabajo en programas como Més 324. A pesar de ello, el formato de La Selva no parece haber logrado captar la atención de la audiencia de la misma manera.

Tal como ha informado Rocco Steinhäuser a través de su cuenta de X, antes Twitter, Grasset no obtuvo buenos datos este pasado martes. Xavier Grasset tan solo consiguió reunir un total de 66.000 fieles y un escaso 6,3% de cuota de pantalla.

Según los últimos datos, el programa está lejos de alcanzar los niveles de audiencia deseados. Muchos especulan que el problema radica en la competencia feroz con otras cadenas, así como en el formato del propio programa, que no ha terminado de conectar con su público objetivo.

A través de las redes, algunos señalan que el espacio carece del dinamismo necesario para retener a la audiencia. Otros comentan que la franja horaria en la que se emite no es la más adecuada para un formato de estas características.

Por el momento, Xavier Grasset y su equipo están evaluando posibles cambios para intentar revertir la situación. TV3 tampoco ha descartado una reestructuración del programa para adaptarlo mejor a las demandas del público y mejorar sus números de audiencia.

Xavier Grasset en el punto de mira

No obstante, las próximas decisiones serán clave para determinar el rumbo del programa. Si bien las cifras actuales no son alentadoras, TV3 no ha descartado la posibilidad de realizar modificaciones que ayuden a reactivar el interés.

De esta manera, la capacidad del programa para adaptarse a las demandas de la audiencia será esencial para definir su continuidad. Ahora, es momento de que tanto Xavier Grasset como su equipo consigan revertir la situación y enganchar a la audiencia de TV3.