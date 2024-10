Giro de 180º en la vida de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes: 'No me gusta'

Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes, se ha sincerado sobre el actual momento en el que se encuentra. El joven ha dado un giro de 180 grados a su vida y tiene muy claro qué es lo que nunca más volvería a hacer. “No me gusta”, ha afirmado confesando que el mundo de la televisión no le apasiona.

Por lo que de verdad siente admiración es por el mundo de la interpretación en el cual lleva formándose durante años. Su sueño es convertirse en actor y para ello lucha con ahínco para que su apellido no sea un lastre. Incluso está trabajando escribiendo su propio cortometraje que espera poder estrenar en un futuro.

Alejandro Reyes da un giro de 180 grados a su vida

Alejandro Reyes nació ya con la fama debajo del brazo. Por si no fuera poco ser el vástago de Ivonne Reyes, la batalla legal con Pepe Navarro le ha situado en el foco mediático. Todo esto, lejos de ayudarle a medrar en su carrera profesional, le ha ocasionado algún que otro problema.

Pero Alejandro está dispuesto a continuar luchando y ha dado un giro de 180 grados a su vida: se está preparando como actor. El deseo del joven es triunfar ante las cámaras y lleva años estudiando interpretación en las mejores escuelas. Tiene muy claro cuál es su objetivo, como también que nunca volvería a participar en un programa de televisión: “no me gusta”, ha confesado.

Fue en 2020 cuando el hijo de Ivonne Reyes sorprendió participando en Supervivientes. Era la primera vez que se aventuraba a participar en un programa de televisión y a pisar un plató. En su última entrevista para La Razón, Alejandro recuerda su paso por el reality y reconoce que nunca más lo volvería a hacer.

“No me arrepiento, pero no volvería porque no me gusta, no valgo para la tele”, ha explicado. Además, no cree que trabajar en televisión encaje con los planes que tiene como futuro actor. Alejandro reivindica que se está formando mucho para cumplir su sueño y piensa seguir luchando para lograrlo.

Alejandro Reyes admite que su apellido no le favorece

Una de las cosas que Alejandro tiene muy clara es que ser “hijo de” no le está ayudando. “La gente piensa que tienes más contactos y que lo vas a tener más fácil”, explica. “Me he reunido con productores y directores y les da absolutamente igual quién sea”, añade afirmando que “tienes que valer”.

Reyes no ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes producciones, pero sí en una película que fue candidata a los Goya. Para él fue una gran experiencia y confía en que tanta preparación acabará dando sus resultados. “Al final le gustarás a alguien seguro”, afirma confiado en que cumplirá su sueño.

Pero el vástago de Ivonne no solo está centrado en el mundo de la interpretación. También está escribiendo su propio cortometraje con la esperanza de que alguien le compre la idea. El tema de producir películas es algo que le llama la atención y lo ve como una alternativa para trabajar en el cine.

A diferencia de los hijos de otros famosos, Alejandro tiene muy claro que su futuro no pasa por la televisión. No se ve como colaborador ni tampoco como una de las caras recurrentes para participar en determinados realities. De ahí que haya dado un giro de 180 grados a su vida desvinculándose de los platós tras su paso por Supervivientes.

“Ese no era mi terreno ni mi espacio”, ha opinado rememorando su pasado televisivo. Por el ahora, Alejandro no está teniendo mucha suerte como actor, pero a pesar de ello, admite estar “disfrutando de este momento”.