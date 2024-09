El nuevo físico de Olga Moreno sorprenderá a Rocío Flores: 'Se nota que...'

Olga Moreno se convirtió en la segunda expulsada de Supervivientes All Stars no pudiendo revalidar el triunfo que obtuvo en 2021. Tras su última aparición en televisión, la ex de Antonio David descubría algo en su físico con lo que no se sentía bien del todo.

Es por ese motivo por el que Olga Moreno ha decidido hacerse un retoque, algo que ha compartido abiertamente con sus seguidores en redes sociales. La sevillana se ha puesto en manos de su médico de confianza para eliminar unas arruguitas del cuello.

"A partir de los cuatro días se nota el resultado", explicaba en un vídeo justo después de recibir el tratamiento. En la grabación la novia de Agustín Etienne reconocía que ya nota los efectos en su cuello. Un resultado que la hija de su ex, Rocío Flores, habrá recibido con sorpresa.

Olga Moreno ha desvelado el último retoque estético al que se ha sometido

El doctor César Guidi, médico estético, explicaba que ha empleado una tecnología doble para mejorar el aspecto de la televisiva. En concreto, ha utilizado ácido hialurónico para "regenerar la piel y mejorar la flacidez". Una técnica llevada a cabo con luz LED y que en pocos días dejará a la vista sus resultados.

Esta no es la primera vez que Olga Moreno deja a la vista los retoques estéticos a los que se somete. El pasado mes de marzo la andaluza compartió con sus fieles que había optado por un relleno de labios. Moreno mostró el antes y el después, donde se apreciaba claramente el aumento de volumen.

El mismo especialista en el que ha confiado ahora Olga explicaba el procedimiento estético empleado para mejorar la apariencia de la sonrisa y los labios. "Consiste en utilizar rellenos dérmicos, como el ácido hialurónico, para aumentar el volumen, definir el contorno o simplemente hidratarlos", aclaraba.

Antes de estos retoques, Olga ya se realizó un blanqueamiento dental que le permitió presumir de sonrisa. Lejos de ocultar cómo cuida su imagen, no tiene problema alguno en mostrar lo que otros rostros conocidos esconden.

Olga Moreno coincidió en quirófano con la hija de su exmarido hace unos años

Durante su participación en Supervivientes 2021, llamó la atención que la empresaria siempre llevase los labios pintados y la línea del ojo marcada. La sevillana se había hecho una micropigmentación en labios y párpados antes de participar en el citado reality.

En 2022 Olga se sometió a una lipoescultura. Un tratamiento que también eligió la hija de su exmarido. Ambas pasaron juntas por quirófano y se pusieron en manos del mismo especialista con intención de mejorar su imagen.

Tres años después de poner fin a su matrimonio con el exguardia civil, Olga Moreno no mantiene relación con los hijos de este. Durante mucho tiempo la nieta de Rocío Jurado se refugió en la mujer de su padre tras distanciarse de su madre. Ahora, ambas han tomado caminos separados y no parece que vayan a volver a cruzarse.