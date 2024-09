Aída Nízar destapa el impactante pasado de Maite Galdeano: 'Una persona...'

Aída Nízar se estrenaba el pasado jueves 5 de septiembre en Ni que fuéramos demostrando que no ha perdido su esencia. Y lo hacía destapando el impactante pasado de Maite Galdeano y lo que realmente deseaba para su hija. “Una persona millonaria”, es lo que, según Aída, la navarra quería para Sofía Suescun.

Nízar negó compartir con Maite algunos aspectos de su forma de ver la vida y, sobre todo, de entender las relaciones. Para la nueva colaboradora, Galdeano carece de principios y ha intentado hacer de su hija lo que ella no pudo ser.

Aída Nízar desvela el pasado de Maite

Aída Nízar llegó como un auténtico huracán al plató de Ni que fuéramos. Tras enfrentarse a sus compañeros, tocaba analizar la actualidad. Y esta pasaba por la polémica que ha puesto a Sofía Suescun y a su madre en el foco mediático.

Sobre ello, Aída manifestó su firme y drástica opinión. Para ello apeló al impactante pasado de Maite que la colaboradora acabó destapando. Según contó, la navarra lo único que deseaba para Sofía era “una persona millonaria” que la mantuviera y de la que pudiera vivir.

Nízar fue preguntada sobre si se sentía identificada con Sofía y Maite, y no tardó en responder de manera negativa. “¿Cómo puedes comparar una madre como la mía con Maite?”, preguntaba. “Maite siempre ha pretendido que su hija se enamore de una persona millonaria y si no se enamora da igual”, explicó.

Con estas declaraciones, Aída puso de manifiesto las verdaderas intenciones de la navarra para con Sofía. Según dejó caer, lo único que pretendía era que su hija estuviera con alguien con dinero, sin importarle nada más.

“Mi madre siempre me ha dado buenos consejos”, comenzaba diciendo. “Que sea comedida y que si me enamoro de un hombre sea de sus conversaciones y no de su cartera”, añadía. Todo lo contrario a lo que Maite ha hecho con Sofía y los valores que ha intentado inculcarle para tener una vida relajada, según Aída.

Esto creó un gran revuelo en el plató, ya que, desde siempre, a Aída se le ha relacionado con hombres con alto poder adquisitivo. Nízar no quiso ahondar en su vida privada, pero sí quiso dejar claro que ella no se deja llevar por el dinero. “Mi familia es la que tiene un gran patrimonio”, añadió.

Aída Nízar sostiene que no necesita a ningún hombre para vivir

Aída defendió que nunca se ha dejado llevar por “la cartera” y que si se ha relacionado con hombres con dinero es por un motivo. “Si, por ejemplo, espero en la sala VIP de un aeropuerto, porque siempre viajo en bussines, es lógico que conozca gente con dinero”, se justificó.

Además, aseguró que todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo y a los valores que su madre le ha inculcado desde pequeña. “Yo trabajo hasta que se apaga el último foco”, contó. Todo ello para demostrar la gran diferencia que hay entre ella y Maite Galdeano.

Sobre todo en lo referente a las relaciones sentimentales. Mientras Aída se niega a depender de nadie, para Maite Galdeano es fundamental contar con una pareja con dinero. Y en eso es en lo que siempre se ha empeñado en conseguir para Sofía.

La colaboradora demostró haber hecho los deberes poniéndose al día sobre la polémica entre la exsuperviviente y su madre. No solo mantuvo firme su postura, también indagó sobre el pasado de Maite y cómo su ambición le ha llevado a perder a su hija. Ahora solo queda por ver qué más tiene que destapar Aída sobre la gran polémica del verano.