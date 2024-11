La nueva vida de Gemma Cuervo tras confirmarse su futuro en 'La que se avecina'

Gemma Cuervo se ha convertido en actualidad tras confirmarse su futuro en La que se avecina: no estará presente en la decimoquinta temporada. Hace meses que se viene especulando sobre la reincorporación de la actriz a la exitosa serie, pero finalmente no será así.

A sus 90 años, Gemma lleva una vida tranquila y alejada de los focos y sus limitaciones han hecho que descarte su regreso. La realidad de la intérprete es muy distinta de la de hace años, aunque continúa siendo una de las actrices más queridas.

Así es la nueva vida de Gemma Cuervo

Gemma Cuervo pertenece a una de las familias más reconocidas dentro del mundo de la interpretación. No en vano, lleva a sus espaldas una larga trayectoria con la que ha conseguido grandes éxitos. Pero las generaciones jóvenes la conocen por interpretar a Mari Tere en La que se avecina y a Vicenta en Aquí no hay quien viva.

De hecho, la posibilidad de su regreso en la decimoquinta temporada de la serie de Telecinco llenó de emoción a todos sus seguidores. Se rumoreó que podría hacer un cameo o incluso participar en algún que otro episodio, pero finalmente no será así. El futuro de Gemma en La que se avecina se ha confirmado y no estará presente en la última temporada.

Esta última hora sobre la actriz ha generado interés sobre cómo es actualmente la vida de la madre de Cayetana Guillén Cuervo. Su avanzada edad y sus limitaciones han hecho imposible su reincorporación a la serie, pero Gemma lleva una vida muy activa.

A sus 90 años ha sabido adaptarse a las nuevas modas y hace dos años se abrió su propio canal de TikTok e Instagram. La queridísima y siempre recordada Vicenta en Aquí no hay quien viva se ha reconvertido en influencer y cuenta con más de 200.000 seguidores.

A través de su perfil comparte anécdotas divertidas de su vida, como la relación que tuvo durante años con la reina Sofía. Su hija Cayetana asistía al mismo colegio que las infantas Elena y Cristina y esto hizo que Gemma y la emérita coincidieran a la salida. “Siempre, siempre, nos sentábamos al lado y cuando ya salían nos despedíamos y decíamos «hasta mañana»”, contó.

Gemma Cuervo, nuestra actriz más querida

Gemma Cuervo es, sin lugar a dudas, una de las actrices más queridas de nuestro país. No resulta fácil ostentar este título, pero lo cierto es que es de las pocas que puede presumir de no contar con haters. Y no es de extrañar si echamos un vistazo a su perfil y vemos sus últimas publicaciones.

La última provocó una gran emoción a sus fans al hacer referencia a la tragedia que la DANA provocó a su paso por Valencia. Visiblemente emocionada, se mostró apenada por lo sucedido y compartió unas palabras de aliento hacia todos los afectados. Además, también pone de manifiesto que, pese a estar alejada de los focos, Gemma está muy pendiente de la actualidad.

“Esta mujer es historia y patrimonio de este país, ¡enorme Gemma!”, respondió un usuario. “Eres la mejor y tienes un grandísimo corazón”, añadió una seguidora. Son solo algunos ejemplos de lo mucho que la actriz es querida y respetada por todos.

El último proyecto en el que Cuervo participó ha sido en la película de Disney Del Revés 2. En ella, la actriz ha prestado su voz a uno de los personajes, demostrando con ello que sigue con fuerzas para continuar trabajando.

Por desgracia, esto no se hace extensible a su regreso a televisión y queda descartada su vuelta a La que se avecina. No obstante, gracias a sus redes, Gemma nos acerca a su día a día y continúa demostrando su conexión con la generación millennial.