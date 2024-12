Novedades sobre Nagore Robles, ex de Sandra Barneda: 'Me dolía mucho'

Nagore Robles ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por una ruptura sentimental, sino por un momento de complicidad y humor junto a su nueva pareja, Carla Flila. La presentadora ha compartido en sus redes sociales un divertido vídeo donde ambas participan en el desafío viral 'Escuchamos pero no juzgamos', revelando así detalles íntimos y cómicos de su relación. Nagore Robles, ex de Sandra Barneda, no ha dudado en confesarle a su nueva pareja que a veces miente cuando le dice que la espalda "me dolía mucho".

En el video, Nagore comienza confesándole a Carla: "La primera vez que te vi echa un pingajo pensé, ¿esto qué es?". Por su parte, Carla no se queda atrás y con una sonrisa le confiesa a Nagore: "La primera vez que te vi en la tele pensé qué tía más borde". Estas revelaciones iniciales han desatado las risas de sus seguidores, demostrando la gran química que existe entre ambas.

Nagore Robles ha mostrado con este reto que puede decirle las cosas a su nueva pareja y ninguna de las dos se ofende. Aunque la confesión que estaba por venir ha sido la que ha desatado una ola de comentarios en sus redes sociales.

Novedades sobre Nagore Robles, ex de Sandra Barneda

La complicidad no se ha quedado ahí. Nagore ha seguido con el juego y le ha confesado a Carla: "Te acuerdas cuando me dolía mucho la espalda. Pues a veces no me duele tanto y exagero para que saques a pasear al perro".

Esta divertida anécdota ha dejado claro que la pareja comparte un sentido del humor similar y que no tienen ningún problema en bromear sobre su día a día.

Nagore Robles está muy unida a Carla Flila

Con este video, Nagore ha dejado claro que ha superado por completo su relación con Sandra Barneda y que está viviendo una nueva etapa llena de felicidad junto a Carla Flila. Sus seguidores se han mostrado encantados con esta nueva faceta de la presentadora y han llenado sus redes sociales de mensajes de apoyo y cariño.

En resumen, Nagore Robles y Carla Flila han conquistado a sus seguidores con su espontaneidad y humor. El video compartido en redes sociales ha sido todo un éxito y ha demostrado que la pareja está más unida que nunca. Esperemos que la colaboradora de televisión nos regales más momentos como este para ver como evoluciona su historia de amor.