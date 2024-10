Netflix recibe un jarro de agua fría: Giro de 180º en la demanda de Rosa Peral

Cuando parecía que todo estaba en orden, Rosa Peral vuelve a darle una vuelta al caso de la Guardia Urbana. En este caso, el Juzgado de Instrucción 1 de Vilanova i la Geltrú ha admitido a trámite la última demanda interpuesta contra Netflix y la productora Arcadia Motion Pictures SL.

Todo ello por la emisión de la serie El Cuerpo en Llamas. Rosa Peral, quien cumple una condena de 25 años de prisión por asesinato, argumenta que la serie ha vulnerado su derecho al honor. Así como a la intimidad y la propia imagen, tanto de ella como de su hija mayor.

La demanda de Rosa Peral exige una indemnización de 30 millones de euros por los daños causados por la emisión de la serie de Netflix. La mayor parte de esta compensación se destinaría a la hija mayor de la condenada, que aún es menor de edad. El resto sería para la propia Rosa Peral.

Lo que pide Rosa Peral a Netflix

Esta suma incluye un euro por cada hora de reproducción de la serie, la cual ha acumulado 26,6 millones de horas vistas en Netflix. Asimismo, reclama 2,6 millones de euros adicionales por su representación en la serie como una madre “negligente”. El conflicto legal entre Rosa Peral y Netflix no es nuevo.

Antes del estreno de El Cuerpo en Llamas, ya había intentado frenar la emisión de la serie mediante una demanda civil. En esa ocasión, solicitó la adopción de medidas cautelares para paralizar la difusión de la producción.

No obstante, su solicitud fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vilanova i la Geltrú. Este tribunal desestimó la demanda, argumentando que Rosa Peral no había presentado el depósito requerido para este tipo de acciones judiciales. La abogada de la defensa recurrió esa decisión, argumentando que su cliente no podía realizar el depósito debido a que se encuentra en prisión.

No es la primera vez que Rosa Peral se revela

También porque tiene pendiente el pago de 800.000 euros en concepto de indemnización por el crimen que cometió. Finalmente, la Audiencia de Barcelona falló a favor de Rosa Peral. Todo ello al considerar que una demanda solo puede ser inadmitida si la ley lo establece de manera explícita.

Con la admisión de esta nueva demanda, el caso ha tomado un giro importante, y las partes involucradas se preparan para un proceso legal que promete ser prolongado y controvertido. Está claro que Rosa Peral no se rinde con facilidad y que llegará hasta donde crea conveniente. Ahora habrá que esperar para saber cómo reacciona Netflix ante este nuevo suceso.