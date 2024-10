El motivo por el que Edmundo Arrocet se ha negado a hablar sobre Juan Carlos I

Edmundo Arrocet acaba de regresar a España en plena polémica de las Campos y el escándalo entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. Ambos temas le tocan muy de cerca por la relación que mantuvo en el pasado con varios de los protagonistas. Pero el cómico se ha mostrado prudente a la hora de dar su opinión sobre las grabaciones y fotografías de la vedette con el emérito.

Edmundo se ha negado a hablar sobre Juan Carlos I porque ha estado varios meses fuera del país y completamente desconectado de la prensa rosa. “La verdad es que no lo he visto mucho que digamos, vengo llegando hace poco, no te puedo decir nada”, confesaba. Sin embargo, este desconocimiento no le ha impedido mandarle un mensaje a Bárbara.

Edmundo Arrocet no quiere hablar de Juan Carlos I

Edmundo Arrocet ha sido el último en sumarse a las diferentes polémicas que han puesto patas arriba la crónica social. Por un lado, está el enfrentamiento entre José María y Carmen Borrego y, por otro, el escándalo entre Bárbara y Juan Carlos I.

Sobre esto último, Edmundo ha declinado hablar dejando claro la razón de su silencio. La causa que ha impedido a Bigote a hablar sobre el rey emérito es porque no ha tenido tiempo de ver qué ha ocurrido. El argentino ha estado fuera de nuestro país en los últimos meses y ha permanecido ajeno a las novedades de la prensa rosa.

“La verdad es que no lo he visto mucho que digamos, vengo llegando hace poco, no te puedo decir nada”, ha confesado a su llegada. Edmundo no ha tenido tiempo para ponerse al corriente de lo ocurrido con Bárbara y Juan Carlos I y no se aventuraba a opinar sobre ello.

Hay que recordar que el que fue pareja de María Teresa Campos tiene una estrecha relación de amistad con la vedette. De hecho, a finales de 2021 ambos sorprendieron con unas imágenes paseando por Málaga que hacían pensar que había un romance entre ellos. Bárbara aseguró que no había sido nada serio y que acabó mucho antes de haber empezado.

Sea como fuere, Arrocet guarda un gran cariño a la actriz y ha optado por guardar silencio ante su polémica con Juan Carlos. No obstante, lo que sí ha hecho el humorista ha sido mandarle un mensaje con el que ha dejado clara su postura.

Edmundo Arrocet se posiciona en la polémica de Juan Carlos I

Tal y como el mismo Edmundo ha explicado, se niega a hablar de Juan Carlos porque no ha tenido tiempo de ver qué ha ocurrido. Sus asuntos fuera de España le han mantenido alejado de todo y necesita tiempo para ponerse al día.

Pese a este desconocimiento de lo ocurrido con Bárbara, Arrocet ha querido mostrarle todo su apoyo a la madre de Ángel Cristo. “Le mando un beso bien grande, es una artista maravillosa de toda la vida, la conozco desde hace mucho tiempo”, ha añadido.

El argentino dejaba claro con este mensaje su postura y el vínculo que todavía tiene con Bárbara. Pese a sus continuos viajes fuera de España, su amistad con algunos rostros conocidos sigue estando vigente y la vedette es un ejemplo de ello.

Ahora que el humorista está de nuevo en nuestro país, no tardará en dar su opinión sobre los temas del momento. Tanto con el clan Campos como con la familia Cristo-Rey ha compartido momentos en el pasado que ahora pueden serle de ayuda para opinar. De hecho, ya lo ha hecho al defender a José María Almoguera y al mostrarle todo su apoyo a Bárbara Rey.