Montoya podría ser expulsado ya de 'Supervivientes' tras cometer un tremendo error

Montoya y Anita protagonizaron el pasado domingo una discusión en Supervivientes que llegó más lejos de lo previsto. Un desencuentro que dejó a la vista sus diferencias y en el que Montoya se mostró como nunca hasta ahora. Tanto es así que el concursante decidió pedir perdón públicamente a la que fuera su novia, reconociendo que su actitud había sido del todo inapropiada.

"Tengo que decir que esa discusión del domingo fue lamentable, yo me incluyo", comenzaba diciendo el andaluz. “Verla así a mí no me hace bien y me retracto. Pido perdón por mis formas porque al final esto es una situación muy extrema”, añadía Montoya refiriéndose a Anita.

Si bien al principio de su aventura en los Cayos Cochinos parecían estar muy distanciados, con el paso de las semanas el acercamiento de la expareja es evidente. De hecho, incluso han protagonizado algún que otro momento de pasión ocultos debajo del saco.

Montoya se enfrenta a la expulsión por una discusión en la que perdió las formas

Sin embargo, lo sucedido en la gala del pasado domingo mostraba nuevamente a los dos concursantes enfrentados en una discusión que parecía no tener fin. Lo más llamativo fueron las formas que mostraron al hablarse, algo de lo que Montoya ha querido retractarse y decidía hacerlo en pleno directo.

El sevillano reconocía que no estuvo en absoluto afortunado cuando preguntó a Anita si tenía hambre. Ella, por su parte, también pidió perdón por cómo se había mostrado y admitió haberse puesto "nerviosa".

La catalana mostró su malestar por el hecho de que en la isla no hay donde poder despejarse. "No tienes ese espacio de irte a dar una vuelta", explicaba. Además, compartió el agobio que genera el hecho de estar siendo grabada constantemente.

Montoya pide perdón públicamente por las formas que empleó en su discusión con Anita

La que fuera concursante de La Isla de las Tentaciones admitió que la pregunta le molestó "porque venía de un ataque de ansiedad". La cuestión en sí le hizo sentir rabia, "exploté y le dije que no quería hablar más ese día", explicó. Una discusión que a ambos se les fue de las manos y tras la que los dos han coincidido en disculparse públicamente.

Así, tras la tormentosa discusión, Anita y Montoya decidieron dar la cara y pedir perdón por su comportamiento en el Oráculo de Poseidón.

Lo cierto es que este desencuentro es quizás el de mayor intensidad de los que han protagonizado hasta ahora. Sin embargo, tras la sonada discusión, la catalana y el andaluz se reconciliaban en una ardiente noche de pasión bajo las sábanas.