El mensaje que ha recibido Ana María Aldón de Rocío Carrasco justo antes de su boda

Ana María Aldón y su novio Eladio siguen adelante con sus planes de boda. Un enlace que se rumoreó se había producido a finales del mes de agosto. La ex de José Ortega Cano, que hizo público su compromiso con el empresario asturiano, ha recibido ahora un mensaje de Rocío Carrasco.

"Mandarle toda la felicidad del mundo porque además es muy buena, te mando muchos besos", expresaba la hija de Rocío Jurado sobre la boda. Un mensaje que confirma la buena relación que hay entre ambas, así como el cariño mutuo que se tienen.

Las palabras de Carrasco contrastan con la reacción que tuvo Gloria Camila al conocer la noticia. "Que sea muy feliz y que no jodan a los demás", sentenció la hija de Ortega Cano al enterarse del enlace de Ana María Aldón.

Rocío Carrasco deseó lo mejor a Ana María Aldón antes de su boda

Ana María Aldón y su novio Eladio están viviendo un intenso romance que les ha llevado a tomar la decisión de pasar por el altar. La gaditana ha encontrado en el empresario la estabilidad que necesitaba después de su tormentosa ruptura con José Ortega Cano.

Fue justo cuando el verano estaba a punto de finalizar cuando la diseñadora compartía en redes una imagen que hacía saltar todas las alarmas. Una instantánea en la que aparecía feliz y sonriente junto a su pareja con un anillo en su mano. Pese a que fueron muchos los que pensaron que ya se habían convertido en marido y mujer, lo cierto es que todavía no han dado ese importante paso.

Habrá que esperar para ver si la hija de Rocío Jurado es una de las invitadas al enlace de Ana María. Cabe recordar que Carrasco se convirtió en un apoyo importante de la andaluza cuando esta se separó del padre de su hijo.

Rocío Carrasco estuvo cerca de Ana María Aldón cuando la vida matrimonial con Ortega Cano se derrumbó. Según las palabras de la que fuera colaboradora de Telecinco, Rocío estuvo a su lado.

"Cuando me he sentido bajoneada, ella me ha arropado. Nos entendemos con una mirada, hay personas con las que sobran las palabras", desvelaba Aldón.

Rocío Carrasco se convirtió en el gran apoyo de Ana María Aldón

Rocío Carrasco y Ana María Aldón coincidieron en el desaparecido programa de Telecinco Mediafest Night Fever. Un espacio que sirvió para que entre ellas se produjera un inesperado acercamiento.

En una de las emisiones del citado programa, Rocío animaba a Ana María durante su actuación de Frozen. Un momento en el que Aldón no pudo contener la emoción.

"Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece las lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie", aseguró entonces.

La audiencia fue entonces testigo de un emotivo reencuentro televisivo. Ambas se fundieron en un gran abrazo que marcó un antes y un después en su relación. Tanto Rocío como Ana María se expresaron el cariño que sienten y la amistad que les une desde entonces.