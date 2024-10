Así es Anna Ortiz, la mujer de Andrés Iniesta que ha conseguido algo muy difícil

Anna Ortiz, la mujer de Andrés Iniesta, ha sido, sin duda, el principal apoyo con el que el futbolista ha contado tras anunciar su retirada. El de Fuentealbilla ha puesto fin a su carrera como futbolista con grandes logros a sus espaldas y el gran cariño de la afición.

Pero su éxito se vio ensombrecido hace años con un episodio que sumió a Iniesta en una difícil situación personal. Fue Anna quien consiguió algo muy difícil de lograr: que Andrés superara una depresión. Fue la compañía de ella lo que le ayudó al futbolista a salir adelante y aprender una valiosa lección.

Anna Ortiz ayudó a Andrés Iniesta a superar su peor momento

Anna Ortiz y Andrés Iniesta conforman uno de los matrimonios más sólidos del fútbol español. Ambos distan de la ostentación de otras parejas y procuran llevar una vida de lo más discreta. Hoy, Andrés es noticia tras anunciar su retirada del deporte rey.

Su decisión habrá sido consensuada, sin duda, con su esposa, Anna, quien siempre ha permanecido a su lado. Juntos han hecho frente a duros momentos como la muerte de su bebé. También al complicado momento personal por el que atravesó Iniesta hace unos años.

Anna fue la que consiguió algo muy difícil: que Iniesta superara su depresión. Así relató ella en su libro Mi luz, cómo fue el momento justo en el que se dio cuenta de que Andrés no estaba bien. Tal y como explica, fue durante una cena con amigos cuando se fijó en que “parecía otra persona”.

“Tenía el rostro triste y el brillo de sus ojos se había esfumado, siempre estaba cansado y no le apetecía hacer nada”, recuerda. Anna y Andrés todavía no eran matrimonio y vivían en casas separadas, pero esto no le impidió a ella ir a visitarle con asiduidad. “Siempre me pedía que me quedase más tiempo, sin apenas hablar, pero cogidos de la mano, eso le hacía bien”, prosigue.

Así permaneció a su lado hasta que Iniesta se armó de valor para pedir ayuda profesional. Entonces, Anna continuó junto a él a pesar de todas las dificultades, logrando con ello que su relación se fortaleciera. “Estas cosas o te separan o te unen más, en nuestro caso, fortaleció más nuestro vínculo y nos hizo crecer”, contó.

Así es Anna Ortiz, la discreta mujer de Andrés Iniesta

Anna Ortiz dista mucho de las famosas ‘wags’ del resto de futbolistas. Es de las pocas que no es modelo o influencer y que lleva una vida totalmente discreta y sencilla. La catalana ha sido, y es, el pilar fundamental en la vida del futbolista.

Juntos han formado una familia numerosa gracias al nacimiento de Olympia, su quinta hija nacida en febrero de 2023. Pero ser madre de una gran familia no le ha privado a Anna de conseguir sus sueños a nivel profesional.

En la actualidad, la esposa de Andrés ha usado su vena creativa para sacar adelante sus proyectos. Empezó en el mundo de la moda como asesora de imagen, pero rápidamente se decantó por el interiorismo.

Encontró trabajo en una empresa de decoración hasta que el trabajo de Iniesta obligó a toda la familia a mudarse a Kobe, Japón. Desde allí se embarcó en la complicada tarea de escribir su propio libro basado en sus vivencias y experiencias.

En 2021 prestó su imagen para colaborar con la firma de moda Super Wool, con su propia línea de ropa fabricada con lana orgánica natural. En la actualidad, tanto Anna como Iniesta son embajadores de Mikakus Barcelona, una empresa dedicada a las zapatillas deportivas.

Sin duda un amplio currículum con el que Anna ha logrado hacer realidad algunos de sus sueños y sentirse completamente realizada.