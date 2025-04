Máxima preocupación por la noticia de Antonio Rossi en 'Vamos a Ver': 'Estoy...'

Antonio Rossi se ha sentado, un día más, en su silla como colaborador del espacio Vamos a ver. El periodista, que, entre otros, comenta los últimos acontecimientos sucedidos en Supervivientes, se ha mostrado indignado con lo último que se ha visto en el reality de Telecinco. Rossi, sin ocultar su enfado, ha lanzado una advertencia: "Si ellos no pasan página, que no pasen página, pero, por favor, que a nosotros nos dejen en paz".

Unas palabras con las que dejaba claro que para él, a estas alturas, el concurso debe dejar de centrarse en Montoya, Anita y Manuel. El tertuliano explicaba que los que fueran concursantes de La isla de las Tentaciones repiten, día tras día, los mismos movimientos.

"No se avanza, me aburre. Es más de lo mismo, desde el primer día. No hay ni un mínimo paso adelante", dejaba caer Rossi mostrando su hartazgo con la citada situación.

Antonio Rossi se ha mostrado harto de la situación que se vive en Supervivientes

"¡Es lo mismo desde hace nueve meses!", expresaba remontándose de nuevo al inicio del anterior reality en el que los tres participaron.

Cansado de esta puesta en escena, Antonio Rossi sentenciaba: "La víctima, al final, somos nosotros, porque esto es un coñazo en toda regla ya". Un comentario en el que ha destacado cómo ve el espectador lo que sucede al otro lado del charco.

La postura del colaborador era aplaudida por Alessandro Lequio quien compartía el punto de vista de su compañero. "Es un coñazo, sobre todo ver a Montoya llorando", comenzaba diciendo el aristócrata.

Según el ex de Ana Obregón, el andaluz pensaba que él iba a ser la "estrella indiscutible de este reality". Sin embargo, Lequio ha advertido que es Manuel quien está ganando protagonismo.

Antonio Rossi denuncia que Supervivientes ha entrado en un bucle sin salida

Pese a la contundencia de los argumentos de Rossi y Lequio, otros tertulianos se mostraban del lado de los andaluces y la catalana. Otro punto de vista que defiende que sin ellos no habría contenido que comentar en el programa.

Aun así, el argumento que más llamó la atención fue el de Antonio Rossi quien hizo saber a la dirección de Supervivientes y a la audiencia cuál era su opinión. Muy crítico con la actitud de Montoya y de Anita, reconoció que el reality se encuentra en una situación repetitiva que no parece vaya a cambiar, al menos por ahora.

"Van a hacer víctimas a la audiencia. Estoy hasta las narices del tema Montoya, Anita y Manuel. ¡Hasta las narices!", manifestaba el periodista, cansado de tener que comentar siempre las mismas situaciones.