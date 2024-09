Marta Riesco sorprende a todos al hablar del juicio que casi acaba con María Patiño

Marta Riesco ha decidido alzar la voz explicando cuál es su punto de vista sobre la sentencia que absuelve a María Patiño en el juicio que mantenía contra Antonio David Flores. La colaboradora de Ni que fuéramos intervenía en un vídeo del youtuber Javi Oliveira en el que se ha mostrado de lo más sincera.

La que fuera pareja de Antonio David Flores ha explicado que le dio la enhorabuena a la presentadora tanto en público como en privado. “La justicia habla”, ha sentenciado la colaboradora.

Además, Marta Riesco aprovechaba su intervención para recordar el enfrentamiento que mantuvo con la presentadora gallega, quien la acusaba de mentir. “Ella en un momento dado dijo que yo me había inventado una información que luego quedó claro que no me la inventé”, explicaba.

Marta Riesco muestra su postura sobre el juicio en el que María Patiño ha vencido a su ex

Tiempo después, Marta Riesco y María Patiño acercaron posturas y “firmamos tablas”, aseguraba la madrileña. A continuación, y para sorpresa de muchos, la reportera reconocía que Patiño es la persona a la que más cariño tiene del programa en el que ambas trabajan.

Sin embargo, ha tenido que pasar el tiempo para que Marta Riesco haya acercado posturas con la presentadora de Ni que fuéramos. Durante la entrevista que la ex de Antonio David concedió al espacio del canal Quickie, la colaboradora se quejó de cómo la trataron ciertos programas de televisión, incluidos Sálvame y Socialité.

“He tenido muchísimo rencor a Sálvame, mucho. No entendía que estuvieseis en contra de mí”, aseguraba tajante. Una charla que María Patiño aprovechó para acusarla de dar “noticias que no eran reales”.

La raíz de su conflicto se remonta a octubre de 2021, cuando Patiño contó en Socialité que en Málaga habían aparecido carteles en los que se llamaba “maltratador” a Antonio David. El espacio afirmó que el propio afectado pegó dichos papeles con el fin de “dar pena y victimizarse”.

María Patiño explicó en directo la sentencia que le daba la razón

Pasados unos días, la presentadora rectificó su información, pero Antonio David ya había acudido a los tribunales para defender su honor. A la gallega le retuvieron 120.000 euros del banco para afrontar posibles daños y perjuicios. Casi tres años después, Patiño anunciaba que la justicia le había dado la razón por rectificar a tiempo.

“Rectifiqué en el mismo programa en el que di la información”, explicaba Patiño el pasado viernes en Ni que fuéramos. Una sentencia en la que, según ella misma entendía, “ha primado la libertad de expresión y la capacidad de rectificación”.

Ahora, tras conocer la sentencia del juez y escuchar las palabras de Marta Riesco, queda claro que las diferencias entre la colaboradora y Patiño son cosa del pasado.