Marta Peñate y Tony Spina se separan por un motivo de peso: 'Estás criticando a...'

Marta Peñate se proclamaba hace tan solo unos días vencedora de la primera edición de Supervivientes All Stars. Un reto tras el que la canaria se reencontró con su novio Tony Spina, con quien lleva casi cuatro años de unión sentimental. Sin embargo, ahora, la pareja ha tomado la sorprendente decisión de distanciarse.

Marta Peñate, tal y como ha dejado ver en redes sociales, se encuentra en un resort en Meloneras, Las Palmas de Gran Canaria. Allí está descansando unos días acompañada de sus padres, su hermana y sus sobrinos.

Marta Peñate ha dejado ver algunos de los momentos que está compartiendo con su familia. Como cuando estaba “criticando” a su hermana y su madre le ha avisado de que esta la estaba escuchando en la habitación de al lado.

Marta Peñate se ha separado unos días de Tony Spina por una razón de peso

Otra de las fotografías que ha subido a su perfil es una en la que aparece junto a sus sobrinos con los que compartía outfit. Marta lucía un mono de rayas verticales en color blanco y azul a juego con los pantalones de los pequeños.

Son imágenes que demuestran la excelente relación que la televisiva tiene con su familia. Marta no ha dudado en disfrutar con ellos de unos días de relax tras la experiencia vivida en Honduras.

Junto a su familia se haa alojado en el Lopesan Baobab Resort. Un hotel 5 estrellas que recibe al turista con un escenario de naturaleza salvaje y un ambiente que evoca enclaves africanos.

Un destino de ensueño en el que Marta no puede ocultar su felicidad. La periodista ha compartido también con sus seguidores un vídeo en el que aparece bañándose con sus sobrinos. Una grabación en la que confirma lo feliz que se siente al lado de los hijos de su hermana.

Cabe recordar que Marta lleva tiempo intentando ser madre junto a su novio. La joven se sometió a un proceso de fertilidad para intentar ver ese sueño cumplido de una vez por todas.

Marta Peñate no se da por vencida en su deseo de convertirse en madre

Un proceso que volverá a iniciar próximamente y del que ha hablado también en redes. De hecho, tras ser preguntada por una seguidora, Peñate confesó tener “pánico”.

Marta Peñate ha reconocido que le supuso mucho recuperarse "del palo que significó para mí el «no estás embarazada»". Un complicado momento que pudo superar gracias al apoyo de su pareja y el resto de su familia.

Aun así, Marta no se da por vencida y seguirá adelante con su deseo de convertirse en madre. "Son tantas cosas que he pasado que sí me da miedo volver a afrontar un posible no. Soy valiente y aunque me cueste: lucharé", zanjaba Peñate.