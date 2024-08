Marta Peñate confiesa por qué no quiere gastarse el premio de 'Supervivientes'

Marta Peñate está atravesando uno de sus mejores momentos personales tras hacerse con la victoria de Supervivientes All Stars. La canaria ya tiene en su poder los 50.000 € del premio y ya ha planeado en qué se lo va a gastar. Hace unos días aseguró que no piensa malgastarlo y ahora ha dado más detalles sobre en qué lo destinará.

La novia de Tony Spina se sinceraba con sus seguidores en Instagram confesando por qué todavía no piensa gastárselo. “Voy a ahorrarlo junto con otro dinero que tengo guardado para comprarme una casa”, afirmaba. Marta ha optado por mantenerlo intacto hasta que tenga lo suficiente para invertirlo en su propia vivienda.

Marta Peñate revela qué hará con el dinero de Supervivientes

Marta Peñate ha logrado, gracias a Supervivientes All Stars, aumentar considerablemente su cuenta corriente. Aparte del premio, la canaria también ha ganado dinero por cada semana que ha permanecido en Honduras gracias a su caché.

Pese a ello, Peñate ha afirmado que todo ese dinero es compartido con Tony Spina con el que ya tiene planes de futuro. Hace poco aseguró que pensaba gastárselo en “cositas que tenía pendientes”, pero no dio más detalles. Hasta ahora, cuando ha confesado por qué todavía no se ha gastado los 50.000 € del premio.

Tal y como ha contado a través de su perfil en Instagram, Marta no ha tocado nada del dinero porque lo está ahorrando. Su objetivo es mantener intacta su cuenta corriente para invertirlo todo en una vivienda. “Voy a ahorrarlo junto con otro dinero que tengo guardado para comprarme una casa”, ha explicado a sus seguidores.

A pesar de todo lo ganado durante su estancia en Honduras, Peñate prefiere esperar al momento oportuno para gastárselo. “Esperemos que bajen un poquito los intereses, ese dinero no se va a tocar. Su función es esa”, reiteró aclarando que, por ahora, prefiere esperar.

Se rumoreó que ese dinero iría destinado a convertir su deseo de quedarse embarazada en realidad. La influencer lleva mucho tiempo intentando convertirse en madre, pero todavía no ha podido ser. Se trata de un tema muy doloroso para ella y, aunque no descarta volver a intentarlo, por el momento quiere descansar.

Marta Peñate confiesa si volverá a intentar ser madre

Marta Peñate también se ha sincerado con sus fans sobre sus intentos de quedarse embarazada. A la pregunta de si volverá a intentarlo, la canaria ha revelado tener “pánico”, ya que lo pasó francamente mal con sus anteriores fracasos. “Me costó mucho recuperarme del palo que supuso para mí el «no estás embarazada»”, reconocía.

Ella misma confesó en Supervivientes no haberse recuperado del todo del disgusto y lo que le costó salir adelante. “Son tantas cosas que he pensado que sí, me da miedo volver a afrontar un posible no”, explicaba.

Pese a ello, Marta está convencida de que lo volverá a intentar más adelante. “Soy valiente, y aunque me cueste, lucharé”, sentenciaba. Junto a ella estará, sin duda, Tony, quien ha sido su principal apoyo.

Para el italiano tampoco ha sido fácil el complicado proceso en el que se embarcaron para poder tener un hijo. Él ha vivido el dolor y la desesperación de Marta, pero continuará a su lado cuando desee volver a intentarlo de nuevo.

Por el momento, la pareja se encuentra disfrutando de sus vacaciones y de sus planes en familia. Todo ello mientras esperan el momento oportuno para comprarse la casa de sus sueños y comenzar una vida en común. El dinero de Supervivientes continuará intacto en su cuenta corriente hasta el día en que hayan ahorrado lo suficiente y decidan dar el paso definitivo.