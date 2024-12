Mario Vaquerizo y Alaska desvelan toda la verdad sobre sus partes médicos: 'Todo es…'

Alaska y Mario Vaquerizo han reaparecido en el programa TardeAR para compartir con su público cómo han evolucionado sus estados de salud tras los incidentes que han sufrido. Con frases sinceras y cercanas, la pareja ha desvelado detalles que han conmovido a sus seguidores. Y es que Mario Vaquerizo no se ha cortado y ha querido desvelar toda la verdad sobre los partes médicos de él y de Alaska al confesar que: "todo es lento".

En primer lugar, Mario Vaquerizo ha hablado sobre su recuperación tras la caída sufrida durante un concierto. "Un poco de tranquilidad nos vendría bien", ha dicho con su característico tono optimista, dejando claro que, aunque está en proceso de mejora, aún le queda mucho camino por recorrer.

Por su parte, Alaska ha explicado la razón del parche que lleva en el ojo. La cantante ha sufrido un trombo ocular, lo que le impide maquillarse y como solo se puede pintar un ojo, lo lleva para ocultar el que tiene en mal estado.

Mario Vaquerizo y Alaska desvelan sus respectivos partes médicos

Sin embargo, ha aclarado que llevar el parche ha sido una decisión personal, no una indicación médica. "Esto no va a curarse de un día para otro", ha afirmado, dejando claro que, aunque no es grave, la recuperación será lenta. Además, ha comentado: "La vista volverá, aunque será lento".

La pareja ha mostrado una actitud positiva frente a las adversidades. Mario ha subrayado que "todo esto lleva tiempo y buena actitud", una frase que refleja su filosofía de vida. Mientras tanto, Alaska ha confesado que la tranquilidad aún tardará en llegar debido a las fiestas navideñas y su apretada agenda.

Alaska y Mario Vaquerizo están más unidos que nunca

A pesar de las dificultades, ambos han dejado claro que enfrentan estos desafíos juntos. Como el matrimonio lleno de amor que son, han prometido apoyarse mutuamente en cada paso del camino hacia la recuperación. La conexión y la fortaleza de esta pareja siguen siendo un ejemplo para sus seguidores.

Con este regreso, Alaska y Mario han demostrado una vez más que la vida, aunque llena de altibajos, se afronta mejor con amor y unión. La recuperación podría ser lenta, pero su actitud positiva y su carisma siguen siendo fuente de inspiración para muchos. Lo que sí que han querido dejar claro es que ambos pasarán las navidades junto a sus familias y sus seres queridos dejando los obstáculos médicos de lado.