Alaska y Mario Vaquerizo desvelan todos los secretos detrás de su matrimonio

Alaska y Mario Vaquerizo vuelven a captar la atención mediática con una entrevista para Pronto. En esta conversación, la pareja compartió detalles inéditos sobre su matrimonio, desde el inicio de su relación hasta anécdotas de su vida cotidiana. Con su característico humor y sinceridad, han demostrado una vez más por qué son una de las parejas más queridas del panorama español.

La pareja, conocida por su autenticidad y estilo único, lleva más de dos décadas juntos. Han enfrentado retos y vivido momentos inolvidables, como su célebre boda en Las Vegas. Pero, aunque parecen un libro abierto, aseguran que todavía tienen secretos bien guardados.

El amor entre Alaska y Mario ha evolucionado como el más sólido de los cimientos. Sin embargo, ellos mismos admiten que no todo ha sido fácil. Entre risas y confesiones, desvelan cómo han logrado mantener viva la chispa durante tantos años.

Alaska y Mario Vaquerizo cuentan cómo surgió su relación

Alaska y Mario compartieron cómo se conocieron y cómo surgió el amor. "Yo, cuando he sido más joven, no concebía eso de 'atarme'. Porque yo soy más mutable", confesó Alaska sobre que no pensaba tener una relación estable.

Sin embargo, Mario reconoció que su larga relación se debe a que se encontraron en el momento idóneo de sus vidas. De hecho, describió su conexión en aquel momento como un "match perfecto".

"En el momento en que yo te encuentro, tú también venías de un mundo que estaba a punto de desaparecer y no lo pasaste bien. La suerte nuestra es que nos encontramos en un momento en el que los dos coincidíamos", comentó Mario.

La pareja cuenta cómo afianzaron su relación

La historia de su boda en Las Vegas es otro capítulo que marcó un antes y un después en su relación. Mario explicó con humor: "Fue un paso burocrático que convertimos en la boda de Farruquito". A pesar de las críticas, la pareja defendió su decisión como un gesto de compromiso profundo.

Mario Vaquerizo ha confesado que recibieron muchas críticas cuando se dio a conocer la noticia, pero ha resaltado que no le importaron. "La gente decía que no entendía nada de lo que estábamos haciendo y que lo hacíamos por llamar la atención. Como que esta señora se estaba casando con un maric*. A nosotros nos da y nos daba exactamente igual", reveló.

Una de las confesiones más entrañables de la entrevista fue cómo Mario "obligó" a Alaska a dar el paso de vivir juntos. "Nos casamos y seguíamos teniendo vida de novios: cada uno vivía en su casa. Hasta tres años después, no nos fuimos a vivir juntos", dijo Mario.

Tras su boda, Alaska seguía viviendo con su madre y Mario con sus padres, hasta que el cantante tomó la decisión. "Yo vivía contigo de fin de semana… Hasta que ya tomé la determinación: Yo ya quería mi espacio. Yo no quería estar compartiendo mi casa con mi suegra", comentó. Este cambio fue crucial para afianzar su relación y les permitió crecer juntos como pareja.

Los secretos de su convivencia

Aunque Alaska y Mario comparten mucho con su público, han sabido mantener una línea clara entre su vida pública y privada. "Nosotros tenemos los mismos amigos, pero cada uno tiene su espacio", señaló Mario. Esta independencia dentro de la relación parece ser una de las claves de su éxito.

Además, ambos admitieron que sus diferencias también los unen. "Hay veces que me veo reflejado en Olvido en cosas que precisamente me sacan de quicio. Y a ella se ve reflejado en mí en cosas en las que yo le saco de quicio", dijo Mario entre risas.

Con más de 25 años de relación, Alaska y Mario Vaquerizo no dejan de reinventarse. Ambos aseguran que su secreto es no dar nada por sentado y seguir cultivando su amor cada día. Su historia demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier desafío, siempre que haya respeto, comunicación y, por supuesto, un toque de diversión.