Mario Vaquerizo confiesa el auténtico problema que tiene con Alaska: 'Ella es muy...'

Mario Vaquerizo y Alaska están de celebración. El matrimonio ha cumplido 25 años de casados después del grave accidente que sufrió el líder de Las Nancys Rubias. Esto les ha fortalecido como pareja, aunque Mario confiesa el auténtico problema que tiene con su mujer: “Es demasiado cuadriculada”.

En su última entrevista, la pareja reconoce que “tenemos puntos de vista diferentes”, pero eso es precisamente lo que les une. “Coincidimos en muchas cosas, en otras nada”, cuenta Mario, siendo su forma de ver la vida una de ellas.

Mario Vaquerizo desvela el inconveniente que tiene con Alaska

Mario Vaquerizo y Alaska son una de las parejas más conocidas y queridas de la televisión. Gracias a su documental, nos abrieron las puertas de su casa y de cómo era su día a día como pareja. Este año celebran sus bodas de planta abriendo las puertas de una de sus casas a la revista ¡Hola!.

En ella, la pareja hace balance de estos 25 años como matrimonio con el deseo puesto en seguir sumando años juntos. Todo ello a pesar de las diferencias que existen entre ellos y que no dudan en admitir. El auténtico problema que Mario tiene con Alaska es que la cantante de Fangoria “es demasiado cuadriculada”.

Con estas palabras, el líder de Las Nancys Rubias pone sobre la mesa qué es lo que más le molesta de vivir con Olvido. Y es que, como reconoce Mario, “no somos separadas al nacer y nos enfrentamos mucho”. “Coincidimos mucho en cosas y en otras, nada, Olvi es muy cuadriculada”, explica Mario.

Mientras que Alaska no se rige por normas y estándares en la música, en su día a día es completamente lo contrario. El caos no está entre sus planes, como tampoco lo está vivir sin orden en casa. “Lo tengo todo compartimentado”, señala sobre cómo procura que la decoración no se entremezcle.

Esta manera tan controladora de llevar su vida es la postura que Mario se niega a adoptar, pero que acepta de su mujer. Pues, precisamente, son las diferencias lo que les mantienen unidos.

Mario Vaquerizo reconoce que no podría ser como Alaska

La relación entre Mario y Alaska siempre ha estado en vuelta en rumores que apuntaban a ruptura. Pese a ello, el matrimonio ha hecho gala de todo lo contrario, mostrándose tan unido como siempre. Y es que resulta complicado pensar que dos personalidades tan diferentes puedan permanecer unidas durante tanto tiempo.

Pero lo cierto, es que el caso de Vaquerizo y Olvido es tan inédito y extravagante como lo son sus vidas. Han sabido encontrar el equilibrio, respetando por encima de todo cada particularidad en la personalidad de cada uno. Es ahí donde radica el éxito de su matrimonio.

“A día de hoy, no hay nada por lo que no lleguemos a un acuerdo”, explica Mario. “Sería un rollo para mí ser como Olvido y para Olvido ser como yo”, señala el artista. Vaquerizo se describe a sí mismo como “un niño mayor”, que carece de los intereses de Alaska, pero aun así mantienen una férrea unión.

En la entrevista, y con motivo del estreno de su documental, Alaska reconoce que en el pasado su vida era muy distinta. Solo hay que echar un vistazo a su trayectoria para ver cómo Olvido ha pasado por numerosas fases en su vida. “Siempre he sido muy mutable”, explica.

Todo cambió cuando Mario apareció en su vida, en ese momento, la mexicana admite que se volvió “más estable”. Lo que le ha llevado a llevar esa vida “cuadriculada” que ahora resalta Vaquerizo y que él jamás sería capaz de adoptar.