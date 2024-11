Mario Vaquerizo aclara si se ha divorciado de Alaska: 'Me ha demostrado que...'

Mario Vaquerizo ha reaparecido mucho más recuperado del accidente que tuvo durante su último concierto. Los medios han podido hablar con él y ha aclarado que no se ha divorciado de Alaska: “Me ha demostrado que me quiere”. Tras su caída del escenario, Olvido ha permanecido al lado del cantante durante toda su convalecencia, lo que ha fortalecido su unión.

En medio de los rumores sobre la separación, las palabras de Mario niegan que esta se haya producido y la existencia de una crisis matrimonial. Es más, el líder de Las Nancys Rubias confesó que Alaska es la mujer de su vida.

Mario Vaquerizo aclara si se ha divorciado de Alaska

El matrimonio compuesto entre Mario Vaquerizo y Alaska siempre ha estado envuelto en rumores y especulaciones. Sobre todo, aquellas teorías que apuntan a que la relación entre ellos estaría completamente rota.

El accidente que sufrió Mario durante un concierto en Cáceres puso a prueba a la pareja y ahora él ha dado un paso al frente. “Me ha demostrado que me quiere”, ha dicho Vaquerizo aclarando con estas palabras que no se ha divorciado de Alaska.

En unas declaraciones en exclusiva para Europa Press, el cantante ha puesto en valor el papel que ha desempeñado su mujer en estos complicados momentos. Las secuelas del accidente cambiaron su rutina y tuvo que permanecer ingresado durante días. Olvido no se ha separado de él en ninguna ocasión y ha estado pendiente de todas sus necesidades.

Por todo ello, Mario siente un enorme agradecimiento por su mujer, consciente de que para ella tampoco ha sido fácil. “Que yo haya pasado por ese trance y Olvido haya estado a mi lado, no significa que me haya demostrado lo que me quiere”, decía. En su opinión, Alaska “me lo demuestra todos los días, cuando estoy bien y cuando estoy menos bien, entonces eso es maravilloso”.

Estas declaraciones apuntan a que el matrimonio está más unido que nunca y que este revés en la salud de Mario les ha fortalecido. Así pues, queda aclarado que el líder de Las Nancys Rubias no se ha divorciado de Alaska y que, tampoco piensa hacerlo en un futuro.

Mario Vaquerizo dice lo que realmente opina de Alaska

“No es que solamente sea la chica de mi vida a día de hoy, sino que es una compañera estupenda”, ha dicho Mario sobre Alaska. Toda una declaración de intenciones que no deja dudas del lugar que ocupa la mexicana en su vida.

Vaquerizo siempre ha halagado de manera pública a su esposa, pero en esta ocasión es diferente. Los dos han atravesado por momentos muy complicados que podrían haber tenido consecuencias muy graves para Mario. Por fortuna no ha sido así, y el cantante se está recuperando sin mayores contratiempos.

Olvido ha sido una pieza fundamental en este proceso. No solo por los cuidados que le brinda, sino por su manera de gestionar lo ocurrido. Desde el primer momento, huyó del dramatismo e impuso cordura y paciencia a la situación, lo que ha favorecido al buen ánimo de su marido.

“Está para lo bueno y para lo malo, y en ella se demuestra absolutamente todo”, añadía sobre el comportamiento que ha tenido Alaska. Y es que, si para Vaquerizo ha sido difícil, para Olvido no ha sido menos complicado.

Ella ha sido la encargada de trasladar pacientemente la última hora de su marido a los medios, mientras trataba de mantener la calma. Todo ello, en medio de la angustia por saber si las secuelas irían a más o no.

De hecho, como ella misma contó para La Razón, ayer tuvo una nueva prueba médica para controlar que esté evolucionando bien. “La revisión de hoy es de los ojos, que es la más importante y complicada”, explicaba, al tiempo que confirmaba que está “un poquito mejor”.