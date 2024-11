María Patiño suelta una bomba sobre Terelu Campos y promete no estar arrepentida

María Patiño ha acompañado a Lydia Lozano a la presentación de su libro La venganza de la llorona. Un evento en el que no estuvo presente Terelu Campos, la que fuera compañera de ambas periodistas durante años. Patiño aprovechaba la ocasión para soltar una bomba sobre la colaboradora a la que consideraba su gran amiga: "La echo de menos, pero hay que aceptar la vida".

La gallega reconocía que no tiene relación con Terelu: "No me hablo con ella", sentenciaba reconociendo que desde hace meses no se tratan. Unas palabras que demuestran lo dolorosa que es para ella esta situación, pero con la que ha aprendido a convivir.

Además, la presentadora de Ni que fuéramos explicaba que ahora está atenta a un asunto que tiene que ver con la hermana de Carmen Borrego. "Estoy pendiente de lo de la Fiscalía de Turín, estoy muy preocupada" explicaba refiriéndose al caso contra Carlo Costanzia, padre del novio de Alejandra Rubio.

El italiano está imputado en la investigación de tentativa de asesinato que salpica a sus hijos Pietro y Rocco. Ambos llevan en prisión desde el pasado mes de marzo acusados de intento de asesinato.

María Patiño asegura que lleva tiempo sin hablarse con Terelu Campos

Hace varios meses que María Patiño dejó a la vista sus diferencias con la colaboradora de ¡De Viernes!. La gallega se quejaba de que Terelu no tenía interés en que su nombre apareciera con el de los que fueran sus compañeros de Sálvame.

"Sabemos que relacionarte con nosotros es un problema para los de la cadena de enfrente", dijo refiriéndose a Telecinco. Aun así, le recordó que no hay ningún medio de comunicación en el mundo que impida dar la enhorabuena a otra persona.

"No existe ningún Código Ético que te prohíba felicitar a unos compañeros. De la misma manera que lo hicimos todos contigo cuando te vimos en TVE y en Telecinco", se quejó entonces María.

La comunicadora esperaba que Terelu se hubiera puesto en contacto con ella y sus colaboradores por el éxito de nuevo espacio. Tras comprobar que esa llamada tardaba en llegar, Patiño se sinceró.

María Patiño reprochó a Terelu que no la felicitara por su nuevo programa

"Me tendrías que hacer un homenaje. Tú me dijiste que nunca habías encontrado a nadie como yo, que se haya portado como me he portado contigo", le recordó a la tertuliana.

Y añadió "Ya no quiero que me escribas para felicitarme, porque ya lo hace la gente que nos ve", sentenció Patiño.

Queda claro que esa llamada nunca se produjo y que la relación de amistad que existió se rompió definitivamente. Un vínculo que nació cuando ambas coincidieron en Sálvame y que después condujo a Patiño a proteger a su amiga en Socialité, espacio que presentaba en solitario los fines de semana.