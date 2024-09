Las últimas palabras de Terelu Campos que enfadarán a María Patiño: 'Ese programa...'

Terelu Campos está en el centro de una nueva polémica que promete avivar las tensiones con sus antiguos compañeros de Sálvame. En ¡De Viernes!, ha hecho unas declaraciones que, sin duda, no pasarán desapercibidas para María Patiño y el resto del equipo del desaparecido espacio televisivo. Y es que, al referirse a dicho formato, lo ha hecho de una forma que evidencia distanciamiento: simplemente lo ha llamado “ese programa”.

Este pequeño detalle, aparentemente insignificante, ha generado un revuelo en redes sociales y probablemente en el propio equipo de Sálvame. La forma en la que Terelu ha evitado mencionar directamente el nombre de aquel, donde trabajó durante varios años, ha sido vista como una clara muestra de desdén. Todo hacia un espacio que, aunque polémico, le proporcionó gran visibilidad y relevancia en su carrera.

Terelu Campos habrá enfadado a María Patiño con sus declaraciones

Las palabras de Terelu Campos han causado un gran revuelo, sobre todo por el tono de desapego con el que se ha referido a Sálvame. En ¡De Viernes!, la hija de María Teresa Campos ha dicho: “Yo, cuando ese programa me causó un sufrimiento lo suficientemente importante para mí, fui capaz de marcharme”.

Estas declaraciones han revelado el impacto emocional que le generó su etapa en el espacio televisivo. Pero lo que más ha sorprendido a muchos es la manera en la que ha evitado pronunciar el nombre del formato.

Que Terelu ni siquiera haya mencionado el nombre de Sálvame parece ser un golpe directo a sus antiguos compañeros, incluyendo a María Patiño, con los que ha tenido varios choques últimamente. La frialdad con la que se ha referido a su antiguo trabajo deja claro que las heridas del pasado aún están presentes.

Aunque luego ha sido algo más conciliadora afirmando: “Nunca me he arrepentido de trabajar en ese programa, que quede bien claro. Me siento orgullosa de haber pertenecido a un proyecto que fue revolucionario en la televisión”. Sin embargo, esta aclaración parece no ser suficiente para calmar la posible molestia que sus palabras han podido generar entre sus excolegas.

Carmen Borrego también aviva la controversia

Las declaraciones de Terelu Campos no han sido las únicas que han causado controversia. Su hermana, Carmen Borrego, también ha participado en ¡De Viernes! y, al igual que ella, ha evitado pronunciar el nombre de Sálvame. En su intervención, ha mencionado un episodio delicado en el que ha acusado a aquel de haber mandado a alguien a grabar a su nuera, Paola Olmedo, en un momento crítico.

Sus palabras exactas han sido estas: “En ese programa me decían todos los días: «Uy, lo que dice tu nuera de ti». Yo me lo tomaba a broma, pero se ve que les pasaron esa información y mandaron a alguien para que la grabara. Lo que le hicieron a ella es un delito, por lo que yo no apoyo eso que se hizo”.

Estas declaraciones han reforzado el malestar que ya generaron las palabras de Terelu. Y añaden más leña al fuego en una disputa que parece no haber llegado a su fin.

María Patiño y el resto del equipo de Sálvame, ¿enfadados?

Es muy probable que las palabras de Las Campos no hayan sentado nada bien a María Patiño ni al resto del equipo de Sálvame. La falta de mención explícita al mismo y el uso del término “ese programa” podrían interpretarse como un desprecio. Sí, hacia un espacio que, más allá de sus controversias, fue el hogar laboral de ellas durante mucho tiempo.

María, conocida por su carácter fuerte y su lealtad hacia el desaparecido formato, seguramente no se quedará callada ante estas declaraciones. Si bien no ha reaccionado públicamente aún, los antecedentes de ella sugieren que podría sentirse profundamente dolida, por lo que parece una falta de respeto hacia el legado de aquel. Sálvame fue un proyecto que, a pesar de las críticas, marcó un antes y un después en la televisión y dio a sus colaboradores, incluida Terelu, una enorme proyección mediática.

No solo Patiño podría estar molesta. Los demás integrantes del equipo también podrían sentirse traicionados por las palabras de Campos. La reacción en redes sociales, por ejemplo, ha sido un reflejo de este malestar con comentarios como estos: “Mordiendo la mano de quienes les dieron de comer” o “Qué ingratas”.

A los que se unen: “Menudo desprecio” y “No lo entiendo ¿Cómo podéis hablar así de un espacio que os ha hecho millonarias?”.