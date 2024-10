María Patiño pone en evidencia a Belén Esteban y estalla el conflicto: ‘Tú también…’

María Patiño y sus colaboradores de Ni que fuéramos han continuado analizando la entrevista que Isa Pantoja concedió la pasada semana a ¡De Viernes!. El momento de mayor tensión llegó cuando la presentadora gallega acusó a Belén Esteban de defender a Isabel Pantoja.

"Tú también apoyabas a la Pantoja", sentenciaba María Patiño sin saber el conflicto que estaba a punto de estallar en pleno directo. La de Paracuellos, visiblemente nerviosa, respondía con una pregunta. "¿Yo he estado alguna vez en Cantora?", cuestionaba.

"Yo he defendido a la Pantoja, no en el caso de su hija", quiso matizar la ex de Jesulín. Sin embargo, Patiño, no conforme con la aclaración de Belén, dejaba caer que esta había defendido a la artista "como mujer y como madre sufridora". "¡Eso es mentira!", replicaba de nuevo la colaboradora.

María Patiño y Belén Esteban se enzarzan en directo por culpa de Isabel Pantoja

"He defendido a la Pantoja cuando robó que dijo que lo pagó", aclaró Belén. Un dato que nuevamente no parecía servir a María Patiño. "Como madre también la has defendido", volvía a repetir la presentadora.

Un enfrentamiento dialéctico que dejó a la vista que ninguna de las dos estaba dispuesta a dar su brazo a torcer.

Precisamente no hace ni un mes que Belén Esteban mostró su indignación ante las continuas críticas hacia la tonadillera tras el fallecimiento de Julián Muñoz. "Llevamos 15 años con el tema de la Pantoja", manifestó, poniendo el acento en que la tonadillera había cumplido con todas las consecuencias legales de su implicación en el caso Malaya.

"¡Isabel Pantoja lo hizo mal, igual que Julián, pero lo pagó!", admitió Esteban, muy alterada. Unas palabras que coinciden con la postura que defendía hace unos días ante María Patiño.

La tertuliana quiso dejar claro que si en algún momento se ha puesto del lado de la cantante es en lo referente a sus cuentas con la Justicia.

Belén Esteban no está dispuesta a admitir las insinuaciones de María Patiño

Días después de la reciente intervención televisiva de Isa Pantoja, Belén reconoció que lloró al escuchar su testimonio. "No voy a mentir, me emocioné", aseguró.

Unas declaraciones en las que también dio a entender que la joven decía la verdad, pues no la considera una persona mentirosa. "Yo el otro día no vi a una niña fría y todo lo que contó me lo creo", ha admitido la colaboradora.

Tras la comentada entrevista, Isa ha encontrado el apoyo en nombres como Joaquín Prat o Chelo García Cortés. Precisamente esta, que es compañera de programa de Belén Esteban, rompía su silencio para reconocer que se siente avergonzada ante las duras acusaciones de Isa sobre su madre. “Me siento cómplice”, aseguró la que fuera íntima de la cantante.

Ahora ha sido María Patiño quien intentaba demostrar que un día Belén Esteban se puso de parte Isabel para defenderla como madre. Unas palabras que la de Paracuellos no ha reconocido y que han provocado que se justificara visiblemente nerviosa en pleno directo.