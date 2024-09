María del Monte da la última hora de su matrimonio con Inmaculada Casal: ‘Lo malo…’

María del Monte ha compartido en exclusiva en el programa Y ahora Sonsoles cómo ha sido su verano. En una entrevista cargada de emotividad y sinceridad, la artista ha revelado detalles íntimos de su vida junto a su pareja Inmaculada Casal.

Por todos es sabido que ambas atraviesan una época complicada a causa del robo que sufrieron hace unos meses. No obstante, María del Monte ha confesado que, junto a su mujer, “lo malo se queda en el pasado”.

María del Monte ha encontrado la paz en la naturaleza

El verano de María del Monte no ha sido como cualquier otro. Tras un año lleno de desafíos, incluyendo el robo en su casa a manos de su sobrino Antonio Tejado, ha encontrado la paz.

“Me he metido a lo bestia, en plan salvaje, en la naturaleza pura y dura”, confesó la artista. Describiendo unas vacaciones que, más que un lujo, fueron una necesidad vital para reencontrarse consigo misma y con las cosas que verdaderamente importan.

Lejos de los focos y las obligaciones cotidianas, María del Monte ha pasado gran parte del verano inmersa en paisajes vírgenes. “He disfrutado de agua helada, tomándome un filete empanado en la orilla y he sido feliz. Para ser feliz no hace falta tanto”, afirma.

A pesar de la discreción con la que siempre han manejado su vida privada, María e Inmaculada no se han separado ni un instante. “Juntas, lo malo queda en el pasado”, confesó María del Monte. Sus palabras, sin duda, muestran la solidez de su relación.

María del Monte bromea con el robo que sufrió

María del Monte también ha hecho referencia a uno de los episodios más polémicos en los que se ha visto envuelta recientemente: el robo de su casa. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por la tristeza, ha encontrado una manera de convertir esta experiencia en una lección de vida.

“A pesar de que me hayan quitado cosas, tengo lo más importante, tengo salud y vida”, afirma. Durante la entrevista, María del Monte ha compartido una reflexión profunda sobre el valor de las cosas materiales frente a lo verdaderamente importante en la vida.

La cantante recordó un momento durante uno de sus conciertos en el que se permitió bromear sobre el robo que sufrió. “Cógeme el reloj que es el único que me queda”, confesó en el concierto.

“Que conste en acta que yo no tengo nada preparado nunca, yo siempre he pensado en voz alta”, ha declarado María en Y ahora Sonsoles. “Siempre he sido una persona con naturalidad, yo no me paro a pensar en decir las cosas”, explica.

“Yo siempre he sido muy irónica, me gustan las bromas. Afortunadamente, estoy volviendo a gastarlas, que me he pasado mucho tiempo sin gastarlas”, confiesa. Con estas palabras, la artista ha reafirmado su carácter genuino y ha demostrado que ha ido recuperando poco a poco su alegría de vivir.

El regreso de María del Monte a la televisión viene acompañado de una emocionante noticia: se incorpora al equipo de Y ahora Sonsoles. La propia Sonsoles Ónega se ha encargado de anunciarlo, y la cantante no pudo ocultar su alegría por este nuevo reto. A partir de ahora, la veremos cada semana en plató.