Una foto del pasado de Rocío Flores le busca un serio problema a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco hace ya años que decidió romper su silencio en televisión y contar su dolorosa verdad. Lo hizo relatando el calvario que vivió junto a su exmarido, Antonio David Flores, así como la complicada relación con su familia materna. Y, sobre todo, la ruptura con su hija, Rocío Flores.

Sin embargo, a pesar de su testimonio, hay quienes continúan cuestionándola, llegando incluso a atacarla en redes sociales. El último de estos ataques ha surgido a raíz de una fotografía del pasado que ha vuelto a avivar la polémica.

La fotografía de Rocío Flores que ha desatado la controversia

En las últimas semanas, ha comenzado a circular en X una imagen antigua de Rocío Flores, cuando todavía vivía con su madre, Rocío Carrasco. La fotografía, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, muestra a la chica con el uniforme escolar.

Lo que ha llamado la atención de varios internautas es un detalle que han aprovechado para criticar a Carrasco. Ni más ni menos que el supuesto estado de los zapatos de su hija, que, según algunos, están rotos por la suela.

Este aspecto, aparentemente insignificante, ha sido utilizado por usuarios para señalar una supuesta negligencia por parte de Rocío Carrasco en el cuidado de la menor. El comentario que acompaña la publicación de la imagen no deja lugar a dudas sobre la intención de quien la ha subido. Y es que dice: “Lo que sufrió Rocío Flores en esa casa, solo lo sabe ella”.

“Espero que algún día lo cuente”. Con esta frase, se sugiere que la niña pudo haber vivido desatención bajo el cuidado de su progenitora. Y esto ha reavivado el debate en torno a la relación entre las dos.

Las reacciones en redes sociales a la foto de Rocío Carrasco: entre el apoyo y la crítica

La publicación de la citada imagen ha generado una oleada de comentarios y opiniones en redes. Mientras algunos usuarios han aprovechado la oportunidad para atacar nuevamente a Rocío Carrasco, otros han considerado que el asunto es una auténtica banalidad.

Los detractores de ella han señalado que esta imagen es una prueba más de que, según ellos, no cuidó bien de sus hijos. Y también que su testimonio en televisión es, cuanto menos, cuestionable. Opinan que el estado de los zapatos de la joven Flores en la foto es un indicio de desatención, reforzando la narrativa de aquella como una mujer negligente.

Sin embargo, también hay muchas voces que han salido en defensa de Carrasco, considerando que utilizar una imagen de este tipo para atacarla es absurdo. Entre los comentarios que restan importancia a la foto, destacan algunos como: “Uf, qué sufrimiento que se te rompan los zapatos y no puedas llamar a papi” o “Menuda chorrada. Yo quiero mucho a mis hijos y, a veces, van así, sobre todo, si no me avisan”.

Estos mensajes subrayan que es normal que, en ocasiones, los niños lleven la ropa o el calzado en mal estado. Indican que puede ser por cualquier circunstancia puntual y que esto no debe ser interpretado como una señal de negligencia materna.

La controversia generada por esta instantánea es solo un capítulo más en la larga historia de conflictos familiares que han marcado la vida de Carrasco. Su decisión de hablar públicamente sobre el sufrimiento que vivió en su matrimonio y la ruptura con su hija ha dividido a la opinión pública, creando bandos enfrentados.

Por un lado, están quienes apoyan su testimonio, viendo en ella a una valiente que ha decidido alzar la voz después de años de silencio. Por otro, aquellos que siguen dudando de sus palabras y que utilizan cualquier oportunidad para desacreditarla.