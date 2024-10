María José Galera confiesa toda la verdad delante de Jorge Javier Vázquez

María José Galera se rompía delante de Jorge Javier Vázquez en la gala de Gran Hermano al hablar de su hija. Laura es una de las habitantes de Guadalix y se ha convertido en protagonista por su tensa relación con Manu. La hija de María José se sinceró con el gaditano, pero este parece estar jugando con sus sentimientos.

Esta situación ha provocado que Galera confiese toda la verdad a Jorge Javier reconociendo que está “sufriendo mucho”. María José sabe muy bien que no es fácil lidiar con los sentimientos dentro del reality y lo está pasando mal por su hija. De ahí que no pudiera contener las lágrimas y se derrumbara en pleno directo.

María José Galera se sincera con Jorge Javier Vázquez

María José Galera ha regresado a Gran Hermano, pero esta vez como defensora de su hija. Cada semana no falta a su cita en el plató y no pierde detalle de todo lo que está experimentando Laura en Guadalix. Jorge Javier Vázquez le ha puesto en antecedentes de lo último ocurrido en la casa y de su relación con Manu, uno de sus compañeros.

Tras ver las imágenes, María José no ha podido evitar recordar cómo fue su edición de Gran Hermano que, aunque breve, la marcó para siempre. Su semblante serio no pasó desapercibido por el presentador que quiso interesarse por cómo se encontraba. Galera dio un paso al frente y le confesó toda la verdad a Jorge Javier: “estoy sufriendo mucho”, le reveló.

Después de días de idas y venidas, Laura decidió serle sincera a Manu y confesarle lo que sentía por él. No obstante, el gaditano no está siendo tan claro con ella y a esto se le suman las polémicas con el resto de concursantes. Esta situación es lo que preocupa a María José, consciente de que Laura no lo debe de estar pasando nada bien.

La sevillana sabe lo que es estar dentro de la casa y de cómo los sentimientos se magnifican, de ahí que sufra por su hija. Galera hablaba con el corazón en la mano desde su posición como madre y no pudo contener las lágrimas. “Cuando la veo así es la impotencia que me entra”, le decía a Jorge Javier.

Su mayor deseo es poder abrazarla para transmitirle todo su apoyo, pero ante esa imposibilidad, le lanzaba un consejo. “Le diría que tuviera tranquilidad, que sea ella, pero que crezca, que se caiga sola y que crezca sola”, le confesaba a Jorge.

María José Galera afronta su noche más complicada con Jorge Javier Vázquez

La última gala de Gran Hermano no fue nada fácil para María José. No solo tuvo que ver a su hija vulnerable ante Manu, también cómo el resto de sus compañeros criticaban a Laura. Sobre todo, por su “cara de asco”, como ella misma definió al gesto que es incapaz de controlar.

Varios de los habitantes le afearon esto y ella acabó llorando ante las palabras de todos ellos. “Es que soy como soy”, se limitó a defenderse, sin saber muy bien cómo conseguir ser menos expresiva.

Galera vio las imágenes de lo acontecido y le dolió mucho que los compañeros de Laura la criticaran a sus espaldas. No obstante, le reconoció a Jorge que también “le regaño mucho cuando pone esas caras”. “Pero tiene 20 años”, señaló, dejando claro que a Laura todavía le queda mucho por aprender.

“Me gustaría decirle las cosas que le tengo que decir, arroparla, abrazarla y tener el apoyo de su madre”, le confesó a Jorge Javier. El presentador trató de consolar a María José, consciente de lo mal que lo debe de estar pasando. Y es que el concurso de Laura está siendo todo menos tranquilo, algo que está pasándole factura a toda la familia.