María José Campanario deja sin palabras a Jesulín de Ubrique: ‘Me he dejado la piel’

María José Campanario ha sorprendido a todos con su última publicación en redes. La mujer de Jesulín de Ubrique se ha referido a un tema que hasta ahora había preferido mantener en secreto. La castellonense ha dado detalles del largo camino recorrido hasta obtener el título de odontóloga: "Me he dejado la piel", ha asegurado.

Fue en 2010, tras haber nacido sus dos hijos mayores, cuando María José Campanario comenzó en Madrid la carrera de Odontología. Ella misma ahora ha aclarado que estudió muchísimo para alcanzar buenas notas "porque soy una persona muy exigente conmigo misma".

Sin embargo, el centro en el que estudiaba decidió expulsarla, quizás por la exposición mediática que por entonces sufría. Según su testimonio, se pusieron en contacto con ella para comunicarle que tenían una norma que les impedía renovarle la matrícula, pese a haber acabado con buenas notas.

María José Campanario comparte el calvario que atravesó para conseguir su título universitario

Una situación complicada para la madre de Julia Janeiro, quien no comprendía el porqué de su expulsión. "Me rompí mucho cuando me hicieron aquello. Yo solo quería estudiar, había hecho buenos amigos y de la noche a la mañana, me lo arrebataron", ha explicado sobre aquella inesperada decisión.

Aquello le llevó a María José Campanario a intentarlo en una universidad en Portugal, donde gozaba de un anonimato que no tenía en España. Aquellos no fueron años fáciles para ella, dado que se vio obligada a permanecer mucho tiempo lejos de su familia.

Con todo, Campanario finalizó sus estudios de Medicina Dentària, como se denomina el título en portugués, con muy buenas calificaciones. Aun así, el peaje que pagó fue caro.

María José padeció en primera persona el estrés de estar lejos de los suyos, viajes largos, dolores y agotamiento. E incluso, según ella misma ha confesado, se le cayó el pelo.

La mujer del torero ha decidido hablar ante los comentarios recibidos en redes

Son muchos los que se preguntan por qué María José ha dado el paso de dar todas estas explicaciones después de tantos años. Ahora, y después de mucho tiempo en silencio, la mujer de Jesulín ha decidido no permanecer más tiempo callada tras comprobar que, de algún modo, alguien intenta perjudicar su imagen pública.

Así, tras leer en su muro un mensaje que decía que "si no ejerces, no eres nada", Campanario ha querido defenderse y dar explicaciones. La castellonense, que durante años eligió quedarse en un segundo plano, ahora se muestra muy activa en redes sociales.

Con más de 67.000 seguidores, María José ha querido dar explicaciones en su perfil tras ver cómo era cuestionada sobre su carrera como odontóloga. De paso, ha compartido el calvario que vivió durante su etapa universitaria.