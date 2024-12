Eduard Farelo se entera del último bombazo sobre Bad Gyal, su hija más famosa

Bad Gyal, una de las artistas más reconocidas del panorama musical actual, tiene un pasado que sus fans más fieles conocen bien. Antes de conquistar escenarios internacionales, Alba Farelo comenzaba su carrera grabando versiones de canciones populares en catalán.

Algunos de estos momentos fueron capturados en vídeos caseros grabados por amigos. En ellos, se podía ver a una joven Alba cantando temas como Work de Rihanna y Drake, acompañada de una guitarra y rodeada de colegas en la terraza.

Eduard Farelo se entera del último bombazo sobre Bad Gyal

Uno de esos vídeos, que ha resurgido en las redes sociales, ha sorprendido a muchos. La razón no es solo la nostalgia de ver a Bad Gyal en sus primeros pasos, sino el guitarrista que la acompaña: David Solans. Se trata del actor conocido por su papel de Bruno en Merlí de TV3.

Sin embargo, es otra cosa lo que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores, y seguramente también a los padres de Bad Gyal, el actor Eduard Farelo y Eva Solé. Según se ha dicho, Alba y David compartieron algo más que música, ya que tuvieron un romance adolescente.

Según el programa de Catalunya Ràdio Que no surti d'aquí, Bad Gyal y David Solans vivieron una breve relación amorosa en su juventud. En aquel entonces, Alba aún no había despegado en el mundo de la música, y David todavía no era reconocido por su papel en TV3.

Bad Gyal tuvo un romance con un famoso actor de TV3

El programa también reveló que David ayudó a Alba en sus primeros pasos artísticos, haciendo mezclas musicales. El vídeo viral, que algunos fans sitúan en 2016, muestra a la futura estrella cantando mientras David Solans la acompaña en la guitarra.

No obstante, los detalles revelan que el momento podría ser anterior, ya que para entonces David aún no había debutado en televisión. Este inesperado vínculo entre la música de Bad Gyal y la carrera actoral de Solans ha generado una ola de comentarios en las redes.

Para los padres de Alba, esta conexión seguramente será un motivo de sorpresa. Sea como sea, los fans de la ya expareja ahora ven a Bad Gyal y David Solans con una historia en común que mezcla música, televisión y un amor juvenil.