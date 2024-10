María del Monte toma una decisión tajante con Antonio Tejado: 'Lo siento muchísimo'

María del Monte no ha escapado a las últimas informaciones que llegan sobre la complicada situación por la que atraviesa Antonio Tejado. Tanto él como su madre sufren ciertos problemas de salud que se han agravado a raíz de la detención del sevillano. Sobre esto, María ha tomado una tajante decisión: no hablar de su sobrino.

“No voy a hablar nada de eso, lo siento muchísimo”, afirmaba tras acudir ayer a la 73ª edición de los Premios Planeta. La mujer de Inmaculada Casal aclaró que no pensaba pronunciarse al respecto y que prefiere mantenerse al margen de todo.

María del Monte toma una determinación con Tejado

María del Monte acudía junto con Inmaculada Casal a la 73ª edición de los Premios Planeta que tuvo lugar ayer martes 15 de octubre. El acto estuvo presidido por los reyes Felipe y Letizia y congregó a un gran número de rostros conocidos. Entre ellos el de la folclórica quien, poco a poco, va recuperando el ánimo y las ganas de acudir a eventos.

Quiénes no atraviesan por un buen momento son su sobrino, Antonio Tejado, y su madre. El sevillano sufre ansiedad tras su detención y su progenitora presenta problemas de visión. Ante esta situación, María del Monte ha tomado una tajante determinación: no hablar de su sobrino.

“No voy a hablar nada de eso, lo siento muchísimo, muchas gracias”, respondía cuando los medios le preguntaron sobre Tejado. Con estas declaraciones, la cantante dejó claro que piensa mantenerse al margen y no pronunciarse sobre su sobrino. Tampoco ahora que, tal y como explicaron en Espejo Público, el sevillano se encuentra delicado de salud.

Cinco meses después de obtener la libertad condicional, Tejado ha comenzado a sufrir las consecuencias de sus problemas legales. Gema López explicó que sufre ansiedad por la presión mediática y que ha comenzado a ir a terapia.

A esto se le suman los recientes problemas de su madre, María Jesús, quien sufre problemas de visión. Hasta tal punto se habrían agravado en estos días, que fue vista caminando con un bastón para personas ciegas.

María del Monte no es ajena a esta situación por la que atraviesan sus familiares, pero prefiere no pronunciarse al respecto. Por ello, tomaba la decisión de no hablar ni responder a las preguntas relacionadas con su sobrino ni con su cuñada.

María del Monte explica cómo se encuentra

María del Monte parece estar saliendo del pozo en el que se sumergió tras el asalto que sufrió en su domicilio hace un año. La detención de su sobrino fue un jarro de agua fría que solo aumentó su delicada situación personal. Tanto la cantante como su pareja necesitaron ayuda de profesionales para superar el terror que les inundaba y el miedo constante a revivir la pesadilla.

Poco a poco, María ha ido recuperando las riendas de su vida y se ha dejado ver en numerosas ocasiones. El pasado mes de septiembre regresó a la televisión como colaboradora de Y ahora Sonsoles y también colaborará en un programa de TVE.

Su última aparición fue ayer con motivo de la entrega de los Premios Planeta 2024 y María lució con una sonrisa. “Estoy bien, vamos tirando”, afirmaba sobre cómo se encuentra en estos momentos y si ya se encuentra mucho mejor.

La cantante no se ha aventurado a confirmar que está totalmente recuperada del asalto, pero sí ha resaltado que está trabajando en ello. Parte de su recuperación se basa en retomar su trabajo y su pasión por la música. “La música y el trabajo son una terapia maravillosa, para mí lo ha sido siempre”, contó en la promoción de La bien cantá de TVE.

María participará como jurado en el talent musical del ente público donde el denominador común será la copla. Un proyecto que le entusiasma y que le está ayudando a superar el amargo momento que le ha tocado pasar.