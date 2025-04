La mala noticia de Laura Fa ya está confirmada por fuentes oficiales: 'Es una pena'

Laura Fa ha dado a conocer una información relevante que no tiene como protagonista a ningún rostro conocido de la crónica social. Esta vez la periodista se ha convertido en el centro de una noticia con sabor agridulce que ella no hubiese querido dar. Ha sido la propia colaboradora quien confirmaba que no podrá compaginar su trabajo en Espejo Público con su fichaje por La Familia de la Tele.

El pódcast de Mamarazzis ha sido el espacio elegido por Laura Fa para confirmar este dato. "Que se sepa que mi vida va a estar en La Familia de la Tele", comenzaba diciendo para después agradecer a Antena 3 el tiempo que ha trabajado en la cadena.

La comunicadora mostraba su agradecimiento a Susanna Griso, Nando Escribano y Alberto Díaz, director del espacio de Atresmedia. Y añadía: "He sido superfeliz este tiempo en Espejo Público, pero llegan nuevos proyectos", expresaba sobre su nuevo trabajo en la cadena pública.

"La vida de la titiritera es así. Sube una carroza y un programa en el que me apetece subirme, con compañeros con los que he estado mucho tiempo", apuntaba Laura Fa.

La catalana confirmaba así que no podrá simultanear su trabajo en Espejo Público con el nuevo proyecto. Aprovechaba la oportunidad, además, para compararse con otros profesionales de la comunicación y rostros conocidos que sí pueden hacerlo. De sus palabras se puede concluir que, si bien su intención era participar en ambos espacios, finalmente no le han dejado hacerlo.

"No sé cuál es la explicación para la gente que somos periodistas del corazón, que no quieren. A lo mejor con los personajes es más fácil hacerlo", dejaba caer Laura Fa en Mamarazzis. Y advertía que no diría en voz alta lo que piensa para evitar problemas añadidos.

La que fuera colaboradora de Sálvame comienza una nueva etapa de la mano de Óscar Cornejo, la persona que confió en ella "hace muchísimos años". Y justificaba su decisión de fichar por el nuevo magacín de La 1. "Cuando me llama, tengo que ir, no puedo hacer otra cosa", revelaba, demostrando que tiene fe ciega en el citado productor de televisión.

Fue a principios de abril cuando se conoció el fichaje de Laura Fa por el nuevo espacio de La 1 que estará presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Cabe recordar que Laura Fa inició su trayectoria en la pequeña pantalla en una televisión catalana antes de dar el salto a la televisión nacional.

En 2010 comenzó a ser conocida por el gran público gracias a su colaboración en Arucitys de 8TV, donde trabajó como redactora y tertuliana. Después fichó por Mediaset España y trabajó en espacios como Cazamariposas en Divinity. A Sálvame llegó en 2016 como colaboradora fija del citado formato.

Queda claro que Laura Fa no se va de Antena 3 porque tuviera intención de marcharse. Muy a su pesar, la periodista se ha visto obligada a elegir y es en la cadena pública donde ahora está su nueva familia.