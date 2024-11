Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, hace saltar todas las alarmas: 'Estoy...'

Makoke ha hecho saltar las alertas con su última publicación, donde aclara lo que ha sucedido en su vida. “Estoy agotada”, ha dicho tras un intenso día de trabajo que ha dejado a la exmujer de Kiko Matamoros al límite de sus fuerzas. La afirmación de Makoke ha preocupado a sus fans porque llega justo después de los problemas de salud que han afectado a la colaboradora.

En plena convalecencia, la ex de Matamoros tuvo que acudir a una reunión de trabajo que la dejó exhausta. Ella misma así lo confesaba a sus seguidores después de ser testigos de su desaparición en las redes sociales.

Makoke hace saltar las alertas con una última hora

Makoke siempre ha hecho gala de ser una mujer incombustible con numerosos proyectos profesionales entre manos. “No bajes la meta, aumenta el esfuerzo”, es su lema en su perfil de Instagram que nos da una pista de su vitalidad.

No obstante, la exmujer de Kiko Matamoros ha hecho saltar las alertas con una última hora: “estoy agotada”, ha confesado a sus fans. En un vídeo, Makoke explica que acaba de llegar a su casa y que se encuentra realmente cansada tras un día de trabajo. Lo que ha hecho saltar las alertas de sus seguidores es que esta afirmación llega después de que Makoke atravesara problemas de salud.

Como ella misma confesaba, el pasado fin de semana la colaboradora tuvo que permanecer en la cama debido a un fuerte resfriado. “Tengo un trancazo de estos de nariz y de garganta”, comenzaba diciendo. “Llevo todo el fin de semana, por eso no estoy mucho por aquí, porque es que he estado bastante, bastante mal”, añadía.

La ex de Matamoros no se ha movido de casa durante todo el fin de semana para procurar recuperarse rápidamente. Sobre todo, porque no podía faltar a la reunión que tenía programada para el pasado lunes. “Me he puesto un jersey de cuello alto”, explicaba sobre el método que había escogido para que su salud no empeorase.

Ya una vez de vuelta en casa, admitía que estaba “agotada”, pero a la vez ilusionada por lo que está por venir.

Makoke busca gente para unirse a su negocio

“Os quería contar algo”, comenzó diciendo Makoke tras la última reunión profesional que tuvo. La colaboradora es una fiel entusiasta del cuidado personal y ha encontrado en ello una nueva oportunidad para obtener beneficios.

Así las cosas, anunciaba que está en vías de formar un equipo de trabajo para la distribución de productos de cosmética, cuidado personal y nutrición. La televisiva ha estado este tiempo probando los productos de belleza de una marca por la que parece haberse decantado.

Es por ello por lo que, ahora, lo único que le falta es tener un equipo que quiera sumarse. En sus stories, Makoke lo describe como “una oportunidad de negocio y un proyecto pionero en España”. “Negocio muy duplicable, mejor plan de compensación con 9 vías de ganancias”, añade.

A juzgar por su explicación, el proyecto al que se refiere la ex de Matamoros es parecido al que tiene Rocío Flores con Farmasi. Lo que, recordemos, hizo que la hija de Antonio David fuera acusada de tener un negocio piramidal, prohibido en nuestro país.

Sea como fuere, esta iniciativa ha hecho que Makoke se encuentre cansada mientras ultima los detalles de su nuevo trabajo. Por el momento, no ha compartido qué productos comercializará, pero sí que tienen que ver con el cuidado personal. Un área que conoce muy bien, ya que, a sus 54 años, la madre de Anita Matamoros goza de un físico envidiable.