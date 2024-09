Lydia Lozano ayuda a Aída Nízar y hace una confesión muy importante: 'Es una…'

Hoy se estrena una nueva temporada de Ni que fuéramos y promete sacudir cimientos de la televisión española con su nueva incorporación, Aída Nízar. La llegada de la nueva colaboradora al espacio televisivo ha sentado como un jarro de agua fría a sus compañeros, a todos menos a una. Lydia Lozano, quien ha decidido echar un capote a Aída Nízar en su nueva aventura televisiva confesando que "es una buena colaboradora".

Los colaboradores de Ni que fuéramos no están contentos con la llegada de Aída Nízar

Fabricantes Studio, la productora encargada del programa ha lanzado una serie de vídeos promocionales que han mantenido a la audiencia en vilo durante semanas. En estos vídeos, la revelación de Aída como la nueva colaboradora ha generado una oleada de reacciones entre sus futuros compañeros.

No es un secreto que Aída Nízar tiene una personalidad que no deja indiferente a nadie. Conocida por su capacidad de generar titulares y por no temerle a la confrontación, su inclusión en el equipo ha generado distintas opiniones.

Figuras como Belén Esteban, Marta Riesco y María Patiño no han ocultado su recelo hacia esta nueva incorporación. Cada una de ellas ha manifestado su preocupación por lo que la presencia de Aída podría significar para la dinámica del grupo.

Lydia Lozano sale en defensa de Aída

Sin embargo, en medio de esta tormenta de escepticismo y dudas, ha surgido una voz inesperada en defensa de Aída: Lydia Lozano. En una serie de declaraciones que han sorprendido tanto a la audiencia como a sus colegas, Lydia ha salido en defensa de Aída Nízar.

“Aída es buena colaboradora”, confesó Lydia durante una entrevista previa al estreno de la nueva temporada. Una declaración que, viniendo de alguien con la experiencia y el ojo crítico de Lozano, ha resonado con fuerza en los medios.

Pero Lydia no se quedó ahí. Profundizando en su opinión, añadió: “Aída controla”. Estas palabras reflejan el reconocimiento de que, más allá de su reputación polémica, Aída Nízar posee un dominio de los temas que se abordan en programas como Ni que fuéramos.

Sin embargo, y como era de esperar, Lydia Lozano no ha ofrecido su apoyo incondicional a Aída Nízar. La historia compartida entre ambas en programas anteriores, particularmente en Sálvame, donde las tensiones y los enfrentamientos fueron moneda corriente, pesa mucho en su opinión.

Lydia fue clara al expresar sus reservas: “¿Sabes lo que me pasa? Que yo no quiero un Déjà Vu”, confesó. Y ha hecho referencia a los conflictos que surgieron entre los colaboradores en el pasado, especialmente cuando Aída estuvo involucrada.

Lo cierto es que el programa de hoy se perfila como uno de los más comentados de la temporada. La interacción entre Lydia y Aída, dos personalidades fuertes y con una historia compartida llena de altibajos, será sin duda uno de los puntos focales de la emisión.

La audiencia estará pendiente de cada gesto, cada palabra y cada mirada. Y esperará ver si las declaraciones de Lydia sobre la profesionalidad de Aída se traducen en una colaboración armoniosa o en un nuevo enfrentamiento televisivo.