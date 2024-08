Máxima preocupación por Belén Esteban por culpa de Aída Nízar: 'Me gustaría que…'

El mundo de la televisión se ha visto sacudido por las recientes declaraciones de Belén Esteban tras conocer que volverá a trabajar con Aída Nízar. El público se ha preocupado al ver la reacción de Belén Esteban cuando ha conocido la identidad de su nueva compañera. En dicho vídeo se puede observar como Belén hace unas sorprendentes declaraciones sobre las nuevas novedades del programa: "Me gustaría que estuviese Miguel Frigenti".

Belén Esteban confiesa que quiere a Miguel Frigenti como nuevo colaborador

El vídeo comienza con una charla aparentemente distendida entre Belén y David sobre lo que está por venir en la nueva temporada. Con la sinceridad que la caracteriza, Belén no tardó en mostrar su preocupación al enterarse de que habría nuevas incorporaciones al equipo. “¿Qué vamos a hacer?”, preguntó con cierto tono de inquietud.

David aprovechó el momento para pedir la opinión de Belén sobre quién le gustaría que se uniera al programa como nuevo colaborador. Sin dudarlo, la 'princesa del pueblo' expresó su deseo: "Me gustaría Miguel Frigenti". Mencionando a un periodista y colaborador conocido por su aguda visión crítica y su capacidad para generar debates intensos.

Sin embargo, la conversación dio un giro sorprendente cuando David decidió darle una pista a Belén sobre la verdadera identidad del nuevo fichaje. David insinúa que se trataba de alguien con una personalidad "polémica".

“Viene alguien que dice: ‘yo no hablo, que hable el ruido del éxito’”, dejó caer David, sin poder ocultar una sonrisa traviesa. Estas palabras desataron la incredulidad y el sarcasmo de Belén, quien respondió con un tono mezcla de sorpresa y burla: “¿Quién se cree que es? ¿Justin Bieber? Porque con esa frase…”.

David Valldeperas confiesa que la nueva colaboradora será Aída Nízar

El golpe de gracia llegó cuando David finalmente reveló el nombre del nuevo fichaje: “Va a incorporarse Aída Nízar”. La reacción de Belén fue inmediata y contundente. Su rostro, que hasta ese momento había mostrado curiosidad, se transformó en una expresión de claro desagrado.

“No, conmigo no. Lo siento. No, no, no… yo no”, replicó sin titubeos, dejando claro su rechazo a la incorporación de Aída al programa.

Estas declaraciones han dado mucho de qué hablar. Debido a que no es un secreto que la relación entre Belén y Aída Nízar ha estado marcada por la tensión y la antipatía mutua. Belén no ha ocultado su opinión sobre Aída en el pasado, calificándola de ser una persona dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir notoriedad.

La incorporación de Aída Nízar al equipo de Ni que fuéramos shhh promete ser uno de los temas más comentados de la próxima temporada. No solo por su regreso a la televisión, sino por la posible convivencia forzada con Belén Esteban. La posibilidad de que ambas compartan plató genera expectativas sobre lo que podría suceder en los futuros programas, algo que tendrá que esperar para verlo.