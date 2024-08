Se filtra un documento de Bertín Osborne que Gabriela Guillén no querría ver: 'Voy a…'

La controversia entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén ha alcanzado un nuevo punto álgido con la reciente filtración de un documento legal. El cantante habría presentado dicho escrito ante el juzgado para evitar someterse a una prueba de paternidad, algo que Gabriela Guillén aún no habría visto. A Gabriela, que se ha ausentado de España en las últimas semanas, puede que no le guste esta filtración, ya que declaró que no "voy a dar noticias de nada".

Gabriela Guillén regresa a España de sus vacaciones

Gabriela Guillén ha reaparecido en Madrid tras un verano marcado por su ausencia en la escena mediática y un viaje prolongado al continente asiático. La modelo paraguaya se ha mostrado serena y ajena a las novedades que rodean a Bertín Osborne y su demanda de paternidad. "Me fui muy lejos, no tengo ni idea", declaró Guillén a su llegada a Madrid, en respuesta a las preguntas de la prensa.

A pesar de su aparente desinterés por los movimientos de Osborne, Gabriela no pudo evitar pronunciarse sobre la decisión del artista de desaparecer del foco. "Hace muy bien", comentó. Y sugiere que la distancia y el silencio eran, quizás, lo más prudente en medio de la tormenta mediática que lo está rodeando.

El programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles reveló en exclusiva un documento que podría ser crucial para comprender la postura de Bertín Osborne en este controvertido caso. Se trata de un escrito legal que el procurador del cantante presentó al juzgado de Alcalá de Guadaíra el 17 de julio de 2024. Este documento, que hasta ahora se había mantenido en secreto, detalla los motivos por los cuales Osborne se negó a realizarse la prueba de paternidad solicitada en el proceso legal.

Paloma García-Pelayo desvela qué contiene el documento que presentó Bertín al juez

Según la información desvelada por la periodista Paloma García-Pelayo durante la emisión del programa. El documento subraya que Bertín Osborne ya ha asumido públicamente la responsabilidad sobre el menor, refiriéndose al reconocimiento que hizo del niño de Gabriela Guillén.

"Dado que ha existido un reconocimiento expreso de los hechos que son objeto de la demanda", se lee en el escrito, el cantante considera innecesario someterse a la prueba de paternidad. Osborne argumenta que, al haber aceptado su paternidad de manera pública y voluntaria, la prueba no aportaría nada nuevo al procedimiento.

El documento también detalla la decisión del cantante de no comparecer ante el Instituto Toxicológico de Sevilla, donde había sido citado para realizarse la prueba. Osborne afirma conocer las consecuencias legales de su negativa, pero insiste en que su reconocimiento público debería ser suficiente para cumplir con las obligaciones legales que se le puedan imponer.

Mientras tanto, Gabriela Guillén ha tratado de mantenerse al margen de la controversia, aunque las circunstancias la han obligado a hacer frente a la situación. A su regreso de Asia, la modelo fue clara al afirmar que: "Todo sigue igual que antes, aún no hay noticias de nada".

A pesar de su intento de desvincularse de la situación, la realidad es que el proceso legal sigue adelante. La demanda de paternidad que interpuso contra Osborne sigue su curso. Aunque por el momento no hay sentencia definitiva, el documento presentado por el cantante podría tener un impacto en el resultado final.