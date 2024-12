Lydia Lozano da un nuevo notición sobre la polémica desaparición de Ylenia Carrisi

Lydia Lozano ha concedido una entrevista donde revela datos relacionados con Ylenia Carrisi. La gran noticia que la periodista ha dado sobre la hija de Al Bano es que desvelará el nombre de quien le facilitó información. Eso sí, Lydia ha querido asegurarse y esto solo sucederá cuando muera.

Otra de las cuestiones que Lozano ha abordado son las críticas que recibió sobre el caso Ylenia. La colaboradora mantiene que no fue criticada por equivocarse con la hija de Al Bano, sino por “haber seguido en el tiempo con ello”.

Lydia Lozano desvela una última hora sobre Ylenia Carrisi

Lydia Lozano se encuentra de actualidad tras la publicación de su libro La venganza de la llorona. En él, la periodista desvela algunos de los secretos de su carrera profesional, entre ellos el caso de Ylenia Carrisi. Sin duda, lo sucedido con la hija de Romina y Al Bano supone una mancha en su currículum que podría haberle costado su trabajo.

A pesar de ello, Lydia rescata en su libro este episodio, acercando al lector a la que fue la peor etapa de su carrera. Este miércoles, Lozano habla para Semana y retoma el caso Ylenia con nuevos datos. El notición que la colaboradora ha dado sobre Carrisi es que desvelará el nombre de la persona que le facilitó toda la información.

Los periodistas tienen por norma nunca revelar sus fuentes, pero Lydia está dispuesta a quebrantar esta regla. Para ella resulta de vital importancia dar a conocer quién fue su confidente en el caso de Ylenia, pues solo así se entiende su insistencia en investigar.

En su entrevista, la colaboradora asegura que será su sobrina la que desvelará toda la verdad “cuando me muera”. Un plan que Lydia confesó en la presentación de su libro, donde aseguró que dejará “escrito quién fue mi informador en el caso Ylenia”.

“Para que todos los que sois jóvenes investiguéis quién es esa persona y por qué lo creí”, explica. Con esto, la colaboradora de Ni que fuéramos pretende que todos entiendan lo que le llevó a mantener que la hija de Al Bano estaba viva.

Lydia Lozano se niega a olvidar a Ylenia Carrisi

El caso Ylenia Carrisi ocupó horas de televisión situando a Lydia como la periodista más buscada. Lo que prometía desvelar uno de los mayores misterios de la prensa rosa acabó descubriéndose como la gran estafa periodística. Lydia fue señalada y duramente criticada sin que muchos cayeran en la cuenta de que ella misma había sido engañada y manipulada por su confidente.

Una persona anónima con suficiente peso en el caso que se ganó la confianza de Lozano y su fe ciega. Por eso desvelará su nombre para que se comprenda por qué se dejó llevar por ella hasta el final.

Esto va íntimamente ligado a la otra noticia que Lydia ha dado sobre la joven italiana. Porque Lozano cree saber el motivo de que se convirtiera en el blanco de las críticas. En su opinión, no fue por haberse equivocado, sino por haber alargado demasiado el tema.

“La gente no me critica porque me la colasen con la información, sino por haber seguido en el tiempo con ello”, explica en Semana. Lydia admite que “lo pasé muy mal”, pero está dispuesta a terminar con todo dando el golpe definitivo.

Por mucho que la televisiva fue cuestionada y vilipendiada, jamás se defendió dando el nombre de su informador. De haberlo hecho, quizás su pesadilla no hubiera durado tanto y el foco se habría dirigido a esa persona. Sin embargo, Lydia aguantó lo indecible y tragó con una situación que le habría sucedido a cualquiera que contara con su información.