Luis, supuesto hermano de Anabel Pantoja, rompe su silencio: ‘Le hace daño a…’

Anabel Pantoja se ha encontrado en su sexto mes de embarazo con un obstáculo con el que no contaba. Luis Vicente Rico ha concedido una entrevista en la que asegura que tiene pruebas de que es hijo de Bernardo Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja, hace unas semanas, catalogaba como “circo” el asunto de la demanda de paternidad que Rico había interpuesto el pasado enero. La intención del hombre más conocido como Pinocho es ser reconocido como hijo del desaparecido Bernardo Pantoja.

“Me parece todo un circo para no levantarse a trabajar”, reaccionaba Pantoja indignada. Anabel asegura que el sevillano no es su hermano. Le acusa, además, de aprovechar una anécdota con su padre para montar esta historia con la intención de no tener que trabajar más.

Anabel Pantoja calificó de ‘circo’ la petición de su supuesto hermano

Segura de que la prueba saldrá negativa, le advirtió que ahorrara dinero. Y todo porque ella tiene intención de tomar medidas legales contra él cuando se aclare toda la verdad.

Ha sido ahora cuando Luis Vicente Rico ha dejado claro que no comprende que Anabel califique como ‘circo’ su petición, dado que además posee pruebas. “Las declaraciones negándome son una falta de respeto, pero no solo a mí. Me duele porque le hace daño a mi madre y falta al respeto a su propio padre”, asegura.

Tras el fallecimiento de Bernardo Pantoja en noviembre de 2022, Pinocho se puso en manos del prestigioso abogado Fernando Osuna, experto en filiación. Tras haber sido admitida la demanda a trámite, el juez solicitará que Anabel Pantoja se someta a las pruebas de ADN para determinar si hay o no coincidencia.

En caso de negarse, el juez podría utilizar los audios y conversaciones telefónicas aportadas por Pinocho para confirmar la paternidad de Bernardo Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja está convencida de que Pinocho no es su hermano

Giovanna González, reportera de Vamos a ver, explicaba recientemente en el programa de Telecinco que la intención del demandante no sería conseguir a toda costa el apellido Pantoja. Lo único que estaría buscando es “conocer sus orígenes” y “descubrir la verdad”.

Será en los juzgados donde se determine quién tiene razón. Mientras tanto, Luis Vicente Rico ha querido recordar que “en su día Bernardo dio una entrevista reconociendo que era mi padre, y Anabel lo sabe”.

Además, se ha mostrado comprensivo con la actitud de la última pareja del padre de Anabel. Según Rico, “Junco no confirma que Bernardo fuera mi padre porque teme la reacción de los Pantoja”.