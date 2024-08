Jorge Javier Vázquez confirma el rumor sobre Juan Carlos I: ‘No me importa que…’

Jorge Javier Vázquez ha dedicado unas líneas de su blog semanal a Juan Carlos I. El presentador de El Diario de Jorge ha desvelado que ha vuelto a ver unos documentales que tienen a los reyes eméritos como protagonistas.

Jorge Javier, tras visualizar Salvar al rey y Sofía, a royal life, ha llegado a una profunda y contradictoria conclusión. Según él, el padre de Felipe VI siempre temió que la llegada de Letizia a la familia provocaría el declive definitivo de la Corona.

Nada más lejos de la realidad. El comunicador está convencido de que gracias a la actual monarca la institución sobrevive y, es más, perdurará en el tiempo.

Jorge Javier Vázquez despeja las sospechas sobre Juan Carlos I

“Paradojas de la vida. Juan Carlos I pensaba que Letizia se iba a cargar la Corona”, comenzaba escribiendo el presentador. “Resulta que la reina va a conseguir que perviva gracias a la labor que está llevando a cabo con su hija mayor”, concluía, dando a entender su postura sobre el tema.

El autor de La vida iba en serio, además, ha reconocido que no consigue empatizar “en ningún momento” con Juan Carlos I. Jorge Javier no siente pena por el hecho de que el emérito se encuentre en Abu Dabi lejos de su familia.

“No me apena que viva en Abu Dhabi alejado de su familia y de su país. No me importa que tuviera las amantes que le vinieran en gana”, ha escrito en su blog.

Tampoco justifica ciertas actuaciones del que fuera nuestro monarca. Según él, Juan Carlos “abusó de cualquier medio que estuviera a su alcance para disfrutar de una vida en la que tenía poca cabida la responsabilidad, el decoro y el compromiso”.

A lo largo del texto firmado por Vázquez se observa que el comunicador le recrimina al padre de Felipe VI que no haya arrepentimiento. Para terminar se acuerda de otra figura importante que siempre ha estado en un segundo plano. La reina doña Sofía.

Jorge Javier invita a la periodista Pilar Eyre a escribir la segunda parte de La soledad de la reina. Un libro que resuelva definitivamente el “gran enigma” que esconde la suegra de Letizia.

Mientras tanto, el presentador tiene claro que los españoles pueden respirar tranquilos. “El verdadero futuro de la monarquía pasa por Leonor”, ha asegurado.

El presentador llega a una conclusión que pocos esperaban sobre la reina Letizia

No es la primera vez que Vázquez analiza el contenido de los citados documentales. Ya en septiembre del año pasado, Jorge Javier reconoció haber visto Salvar al Rey. Un documental que, según él, analiza todo lo que se ha hecho para silenciar los innumerables desmanes del emérito.

Entonces el catalán desveló que sintió un “profundo desasosiego. Una mezcla de tristeza, asco y miedo al comprobar la desvergüenza con la que se manejó Juan Carlos I durante muchísimos años de su reinado”.

En aquel momento ya dejó claro que no podría defender su figura. Ahora, tras leer su última publicación, queda clara cuál es su postura.