Lucía Rivera publica una foto que sorprenderá a su padre, Cayetano Rivera: 'Estoy...'

Lucía Rivera posaba hace pocos días en una alfombra roja al lado de su padre Cayetano Rivera. Junto a ellos, la nueva pareja del torero, María Cerqueira, y la hija de esta, con quien ha demostrado haber congeniado desde el principio.

La hija de Blanca Romero ha compartido una imagen en redes en la que deja a la vista el buen momento por el que atraviesa. Feliz al lado de su novio Fernando Wagner Sampol, la influencer ha aprovechado Instagram para felicitarle con motivo de su cumpleaños.

Fue el pasado miércoles cuando el bróker mallorquín soplaba las velas. Una ocasión especial que Lucía Rivera ha elegido para definir a su actual pareja.

Lucía Rivera comparte una imagen que su padre no esperaba ver en redes

"Feliz cumpleaños al ser más maravilloso de este mundo. Te quiero. Qué fácil y bonita es la vida a tu vera", escribía Lucía Rivera junto a una instantánea en la que ambos aparecen con crema en la cara.

De inmediato llegaban los comentarios por parte de los seguidores de Rivera. "Cuánto amor", "Qué preciosos sois", "Una campaña de beauty para los dos ya", se podía leer en su perfil.

Lucía daba a conocer que de nuevo estaba enamorada el pasado mes de agosto.

"Estoy contenta. (...) Siempre me han gustado los chicos normales, que después haya salido bien o mal... eso ya no es una cuestión de que sean normales o no", explicó la joven en una entrevista este verano.

Lucía Rivera, que prefiere vivir esta nueva relación sentimental lejos de los focos, ha hecho una excepción para felicitar a su nuevo amor.

La modelo y Fernando Wagner Sampol se dejaron ver paseando por las calles de Palma de Mallorca sin miedo a las miradas más indiscretas. La pareja tuvo ocasión de disfrutar de las aguas del Mediterráneo. Juntos visitaron calas increíbles con jornadas en alta mar a bordo de un barco, donde también practicaron deportes acuáticos.

Lucía y Fernando hicieron pública su relación en redes con un selfie de ambos en donde se mostraban de lo más enamorados. Una instantánea muy estudiada en la que él aparecía besando a la modelo de perfil de manera que no se veía en su totalidad la cara del bróker.

Lucía Rivera no esconde a su actual pareja

Semanas después era la propia Lucía quien hablaba del hombre que ha conquistado su corazón. Una ocasión en la que dejaba a la vista la razón por la que no tenía inconveniente en dar a conocer aspectos de su relación.

"Siempre tuve mucho miedo a los medios, al qué dirán, y esta vez he dicho «mando yo». Me dio de repente y lo publiqué en redes", aseguró.

Lucía, que tiene en estos momentos fijada su residencia en Milán, aprovecha siempre que puede para visitar a su novio en España. El tiempo dirá si la joven decide instalarse en nuestro país para estar más cerca del hombre que la ha hecho volver a sonreír.