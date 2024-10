El nuevo fichaje de 'Com si fos ahir' que hará alucinar a Emma Vilarasau y Jordi Bosch

La serie de la sobremesa de TV3, Com si fos ahir, se ha consolidado como una de las ficciones más aclamadas entre el público. No cabe duda que sus protagonistas ya forman parte de la historia de la televisión pública de Cataluña. Además, para sorpresa de muchos, hay caras nuevas.

La nueva temporada de Com si fos ahir ha dado el pistoletazo de salida con nuevas incorporaciones de primera categoría. Algunas de ellas son Mercè Comes, Mercè Martínez, Mariona Ribas, Dafnis Balduz, Adrià Collado y Marina Gatell. Un grupo de lujo, no hay duda.

Emma Vilarasau y Jordi Bosch alucinan

En esta ocasión, os hablaremos de Marina Gatell, ya que se trata de un rostro muy conocido entre los telespectadores. También para Emma Vilarasau y Jordi Bosch, pareja en la vida real, ya que compartieron pantalla en una de las series más históricas de TV3.

Estamos hablando de Majoria absoluta. La familia Anglada conquistó a todos los catalanes y catalanas con sus inolvidables aventuras. Si hacéis memoria, seguro que recordáis a sus personajes, pero, por si a caso, os la refrescamos.

Eduard, interpretado por Jordi Bosch, un director de orquesta internacional, era el padre de siete hijos de distintas edades y buscaba un lugar donde vivir. Judith, a la que daba vida Emma Vilarasau, era una agente inmobiliaria y fue quien le encontró la casa ideal.

A partir de aquí, ambos se enamoraron y decidieron vivir juntos. Lo que no esperaba Judith era tener que convivir con los siete hijos de Eduard, además del servicio, Felip y Marta. Así comienza esta divertida historia que relata las vivencias de una familia numerosa en pleno siglo XXI.

Amadeu, Jairo, Carme, interpretada por Gatell, Aida, los gemelos y Norma eran los siete hermanos que acaparaban la atención. Con el avance de la serie, se añadieron dos personajes más: Octavi, el hijo que Eduard y Judith, y Kòstia, el niño que Felip y Marta decidieron adoptar.

Marina Gatell, fichaje estrella de Com si fos ahir

En la serie Com si fos ahir, Marina Gatell interpreta un personaje lleno de matices, mostrando su gran versatilidad actoral. Desde su estreno, la serie ha atraído a un público fiel. Interesado en las historias de un grupo de amigos que, tras años de distancia, se reencuentran.

Marina Gatell reafirma su talento, ganándose un lugar destacado en la televisión catalana. Es evidente que su personaje tendrá un peso importante en el futuro de Com si fos ahir, influyendo en las dinámicas entre los protagonistas.