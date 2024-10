Kiko Rivera toma una decisión importante tras ser acusado de engañar a Irene Rosales

Hacía tiempo que el matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales no era víctima de rumores de infidelidad. Es más, hace unas semanas, la influencer celebró vivir una calma mediática que ha llegado a su final y que pone en jaque su relación. Ni que fuéramos desveló una supuesta deslealtad de Kiko y, en la tarde de ayer, la amante iba a dar más detalles.

Al hilo de esta nueva intervención de Tamara, que así se llama la camarera con quien habría sido infiel a Irene, el DJ reaccionó. La determinación que tomó Kiko tras ser acusado de engañar a Irene fue cancelar su directo en Twitch, algo totalmente inusual en él. Cada día se conecta para hablar con sus fans, pero ayer el hijo de la tonadillera canceló su aparición y no dio señales de vida.

Kiko Rivera reacciona tras ser acusado de engañar a Irene Rosales

El matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales vuelve a estar en el foco mediático. De nuevo, el DJ ha sido acusado de haber sido infiel a su esposa durante uno de sus bolos. Esta vez, Tamara, la supuesta amante, ha aportado pruebas basadas en conversaciones entre ellos que confirmarían la aventura.

En Ni que fuéramos fueron los primeros en detonar la bomba y la recaída de Kiko en sus escarceos amorosos. Ayer, la joven se sentaba en Canal Quickie para destapar al DJ y este no tardó en reaccionar. La determinación importante que tomó Kiko tras ser acusado de engañar a Irene fue no hacer su directo en Twitch.

Al filo de las 18:00 horas, los seguidores de Kiko se quedaron atónitos ante la última hora del DJ. Este, sin previo aviso, canceló su directo y no se reunió como cada tarde a charlar con sus seguidores. Un movimiento que coincidía con la presencia de Tamara en el plató de Ni que fuéramos para hablar de su affaire con él.

La joven decidió tirar de la manta y contar punto por punto cómo fueron los encuentros con el hijo de la tonadillera. Aportó pantallazos de sus conversaciones donde se aprecia cómo Kiko y ella quedan para verse en un hotel tras finalizar uno de sus bolos.

La ausencia de Kiko fue cuanto menos sospechosa y no tardó en levantar todo tipo de rumores que apuntaban a las posibles causas. Por el momento, el marido de Irene continúa ausente de sus redes sociales y no ha dado ninguna explicación sobre lo ocurrido.

Irene Rosales continúa con su vida pese al último escándalo de Kiko Rivera

Irene parece no darle crédito a las pruebas que Tamara mostró sobre sus encuentros con Kiko. La camarera se mostró decidida a hablar directamente con ella para abrirle los ojos y demostrarle cómo es en realidad el DJ. No obstante, la posición de Rosales es la de hacer oídos sordos y no pronunciarse al respecto.

Mientras su marido cancelaba su directo, Irene compartió cómo había sido su visita a la peluquería. Ajena a toda la polémica levantada sobre su matrimonio, la sevillana se mostró tranquila y serena.

Sin embargo, parece que el hijo de la tonadillera no estaría tan tranquilo como ella a juzgar por su inesperada desaparición. Kiko no suele ausentarse sin explicación alguna y sus fans no tardaron en hacer saltar las alarmas.

Hay quien se mostró preocupado por si la aparición de Tamara podría haberle ocasionado algún problema serio. No obstante, todo apunta a que Kiko, simplemente, optó por no dar la cara y evitar así que en su canal le hicieran preguntas indiscretas. Veremos si en los próximos días regresa a sus directos o prefiere esperar a que la polémica se disipe para retomar sus compromisos.